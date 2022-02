El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez habló con EL TIEMPO sobre su campaña, el tratamiento que les daría a los grupos irregulares y el Partido Liberal.



Además: ¿Cómo votarán los partidos que no tienen candidato en las consultas?

​

Dijo que la primera economía que va a proponer es la legalización del cannabis.

¿Cómo va su campaña?

Estamos preparando la campaña de acuerdo con un plan que nos impusimos desde hace más de un año. Lo primero que hicimos fue un proceso de recolección de firmas que fue aprobado y que nos permite llegar directamente como candidatos a la Presidencia. Segundo, estamos construyendo en todo el país unos grupos de trabajo fundamentados en ideas de futuro para el presente. Y, adicionalmente, queremos dejar una innovación en la política colombiana tratando de que más del 50 por ciento de la campaña se haga con base en una plaza pública digital que estamos creando. Nos sentimos optimistas y creemos que la elección del presidente va a ser de opinión y la definición se hará en debates, que espero que sean serios.



¿De qué se trata esa plaza pública digital?

Nosotros queremos construir la plaza pública digital de Luis Pérez, donde los hechos que se realizan en las calles, en la vida real los traslademos a la plaza pública digital. Queremos contar con un número importante de influenciadores que sumen tantos seguidores como habitantes tiene Colombia y de una forma digital crear una democracia digital, como hacer encuestas digitales y pedir ideas y que nos digan si los proyectos que estamos proponiendo son buenos o si necesitan algún tipo de ajuste.

(En otras noticias: Encapuchados intimidan a Sergio Fajardo en Universidad de Pereira)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Pérez, aspirante presidencial. Foto: Campaña Luis Pérez

¿De qué proyectos estamos hablando?

Estoy haciendo propuestas que son revolucionarias.



¿Cómo cuales?

La primera, que algunos han tratado de copiar, es bajar el IVA del 19 al 6 por ciento, pero quitar todas las exenciones tributarias. Y recoger más dinero con el seis que con el 19. Voy a proponer nuevas economías. El centro de la campaña mía es producir más riqueza. Con la economía que tenemos en este momento vamos a tener 100 años más de pobreza, no vamos a ser capaces de crecer.

¿Y cuáles son esas nuevas economías?

La primera, vamos a legalizar el cannabis, y las 200.000 hectáreas que hay sembradas de coca las vamos a sembrar en cannabis medicinal, industrial y recreativo.



¿Legalizar el cannabis y cambiar la coca por cannabis?

Las 200.000 hectáreas de coca vamos a sembrarlas en cannabis legal y eso nos va a permitir aumentar las exportaciones con aceites, flores secas de cannabis, productos industriales como el cáñamo e incluso alimentos. Esto es un mercado en el mundo de 350.000 millones de dólares. Es decir, nosotros podríamos crear fácilmente la nueva economía del cannabis para traer unos US$ 40.000 millones al país cada año. Cada hectárea que se siembra en coca requiere 17 empleos, es decir que con eso podríamos generar unos 3 millones de empleos y estaríamos entrando al final de la guerra.



(Le sugerimos: Arelis Uriana, la mujer indígena que aspira a la presidencia)



¿Cómo así?

El cannabis podría ser el final de la guerra en Colombia, un verdadero proceso de paz. Por eso, la primera economía que estoy proponiendo es la verde del cannabis, que puede ser una verdadera revolución para Colombia.



En materia de economía, ¿qué más propone?

Yo voy a hablar de unas 10 economías, que oportunamente las estaré dando a conocer.



¿En qué quedaron sus acercamientos con el Partido Liberal?

Yo propuse que el Partido Liberal tuviera una confrontación con Gustavo Petro el 13 de marzo y de ahí saliera un candidato común. Creo que el partido perdió la oportunidad de poner de moda las ideas liberales en esta coyuntura y perdió la oportunidad de recuperar la presidencia. Al Partido Liberal lo dejaron envejecer, perdió la vocación de poder presidencial. Pareciera que no aspira sino a una negociación, a ver qué burocracia le dan.



¿Entonces, el expresidente Gaviria como director del partido sería el responsable de todo eso?

Yo lo que he dicho es que el presidente Gaviria fue muy audaz, porque fue capaz de hacer una constitución en Colombia sin que el país se desbaratara. Fue capaz de vincular a los insurgentes de esa época, pero creo que en este caso ha perdido audacia. Yo espero que el partido o al menos las ideas liberales vuelvan a ser una opción de poder presidencial.



Cambiemos de tema. ¿Qué va a pasar con el Ejército y la Policía?

Hay que modernizar la Policía y el Ejército. Soy amigo de municipalizar la Policía, para que dependa de los alcaldes y haya mayor eficiencia. Si la Policía dependiera de los alcaldes, estoy seguro de que habría mucho más orden. Pero realmente los alcaldes no son jefes de nada. Hay que centralizar la Policía para tener mayor seguridad.

Tenemos que ser realistas, todos los grupos que se quieran acoger a la justicia de una manera especial, debemos abrir todos los frentes de conversación FACEBOOK

TWITTER

¿Qué hacer con los grupos ilegales dedicados al narcotráfico?

Colombia tiene que hacer un gran proceso de reconciliación nacional y tenemos que ser realistas, todos los grupos que se quieran acoger a la justicia de una manera especial, debemos abrir todos los frentes de conversación para que este país alcance la paz. Yo creo que si hay posibilidad de hacer una conversación con ellos, yo estaría totalmente de acuerdo. También estaría de acuerdo en que esos grandes grupos delincuenciales, a los que no ha podido el Gobierno derrotar nunca, pues si quieren un acogimiento de la justicia, les deberíamos abrir el proceso.



Usted admite que el Estado no ha sido capaz de derrotar a esos grupos, ¿entonces qué se les va a ofrecer?

Yo no creo que sean premios, pero sí se podría iniciar un proceso de discusión con ellos sobre qué tipo de requisitos se podrían hacer para acogerse y para que el país quede en paz. Y, por ejemplo, ellos dicen que se acogen a la justicia, pero que les dejen el 5 por ciento de su patrimonio, eso puede ser una acción que se podría probar, por ejemplo, cosas similares que permiten que Colombia recupere la paz.



(Le puede interesar: Los jóvenes que aspiran al Congreso por el uribismo)