El senador electo, Humberto de la Calle, se manifestó sobre la reciente polémica que se ha generado por los resultados de las elecciones legislativas. Puntualmente, se refirió sobre la polarización, que según él, es promovida por el candidato presidencial Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.



(Le puede interesar: Andrés Pastrana se une a Uribe en rechazo a resultados de las elecciones)



"Los estragos de la polarización: Petro fue el primero en agitar el fantasma del fraude. Ahora Uribe en actitud subversiva propone desconocer el resultado. No podemos estar condenados a escoger entre Petro y el que diga Uribe. Cabeza fría. Las instituciones antes que el populismo", dijo de la Calle, en su cuenta de Twitter.

los estragos de la polarización: Petro fue el primero en agitar el fantasma del fraude. Ahora Uribe en actitud subversiva propone desconocer el resultado. No podemos estar condenados a escoger entre Petro y el que diga Uribe. Cabeza fría. Las instituciones antes q el populismo — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 20, 2022

Hay un punto en el que concuerda el exjefe negociador de paz con el candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien señaló que las elecciones no deben estar surtidas por la escogencia entre el líder de izquierda y el candidato que sea promovido por el expresidente Uribe.



Precisamente, el senador por el partido Alianza Verde, indicó que los resultados de las votaciones son la muestra de los “estragos de la polarización” en las elecciones nacionales. Y con la opinión, rápidamente empezaron a llegar comentarios de diferentes frentes políticos que concuerdan y discrepan con sus comentarios.



(Lea: ¿Petro estaría evaluando no asistir a más debates presidenciales?)



Hay quienes argumentan que a través de la denuncia de Petro, se logró recuperar tres curules para su coalición, y también hay quienes dicen que la petición del uribismo pretende que se realice el reconteo de votos para que haya transparencia electoral.



La senadora, María José Pizarro, afirmó que "Gustavo Petro denunció más de 20.000 mesas en las que 'sospechosamente' no había reportes de votos del Pacto Histórico. La denuncia debía hacerse y nuestra defensa electoral fue efectiva en recuperar 550.000 votos. Eso no es polarizar es defender la democracia y voto popular".

Humberto, @petrogustavo denunció más de 20.000 mesas en las que "sospechosamente" no habían reportes de votos del @PactoCol, la denuncia debía hacerse y nuestra defensa electoral fue efectiva en recuperar 550.000 votos. Es no es polarizar es defender la democracia y voto popular https://t.co/zr6MDJ0mMA — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 20, 2022

Por otra parte, el senador electo por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe, insistió en la necesidad de realizar un reconteo general, y señaló que hubo un desfase entre el conteo de votos y el escrutinio entregado por la Regsitraduría.



"Ante denuncias de votos que no aparecen y la “aparición” repentina de 500.000 votos para el Pacto Histórico, se hace necesario un reconteo general. Los partidos que defendemos la democracia debemos unirnos para evitar un fraude. Tenemos que proteger los votos de los ciudadanos".

Ante denuncias de votos que no aparecen y la “aparición” repentina de 500.000 votos para el Pacto Histórico, se hace necesario un reconteo general.



Los partidos que defendemos la democracia debemos unirnos para evitar un fraude.



Tenemos que proteger los votos de los ciudadanos. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) March 19, 2022

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET