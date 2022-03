El precandidato presidencial Gustavo Petro propuso un proyecto de infraestructura que ha generado críticas desde diversos frentes. Se trata de un tren "elevado y moderno", que según lo expuso, conectaría a la región del Pacífico colombiano con el Caribe. Esta propuesta la realizó mientras se dirigía a un multitudinario publico en Barranquilla.



(Le puede interesar: Candidatas a la Cámara: ¿cuál es el principal problema de los bogotanos?)



“El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y, a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla", dijo el líder del Pacto Histórico en medio del cierre de campaña en plaza pública.

La propuesta de este tren para conectar ambas regiones del país, ha producido una cascada de opiniones en redes sociales, y algunos han mencionado que es un proyecto inviable con tintes de populismo.



Frente a las críticas, Petro argumentó que es una idea moderna que serviría como vía alterna al canal de Panamá, y podría ser construido en el país, no necesariamente con recursos del Estado.



(También: Gustavo Petro habla de cómo sería su reforma al sistema de pensiones)



"Porque un tren complementario al canal de Panamá, hoy congestionado, es una mentira. ¿Acaso he dicho que lo financiará el gobierno? ¿Acaso el comercio mundial no lo necesita?", trinó el precandidato presidencial, quien dijo que en otros países como México se están realizando proyectos similares.

Miren como miran simplemente una idea moderna: un tren alterno al canal de Panamá que se puede hacer en Colombia y que ya lo esta haciendo México.



Les parece delirantes los trenes. ¡ Háganme el favor! https://t.co/Wj3HDCP43I — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2022

Alejandro Gaviria, que también hace parte de la contienda electoral por la Coalición Centro Esperanza, fue uno de los primeros en refutar la propuesta de Petro, al señalar que la construcción de un tren con las características descritas supone factores de factibilidad que deben ser tenidos en cuenta.



"Fiscalmente esto no es viable. El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años", puntualizó Gaviria.

Gustavo, no más carreta. Debemos conectar Buenaventura con la Costa Caribe, eso no está en duda. Sin embargo no es justo que aproveches esta necesidad para lanzar propuestas populistas de manera irresponsable. Abro hilo 🧵 https://t.co/XLoSYRuaZO — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 9, 2022

(Lea también: Galán propone reducir el IVA a la mitad durante cuatro meses)



Por su parte, el profesor asociado de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, aseguró que el proyecto es "irrealizable", ya que implicaría altos costos y afectaciones ambientales.

Gustavo Petro propone un tren, "... Que arranca en Buenaventura, elevado, eléctrico, hasta el Caribe."



Irrealizable, a un costo ambiental enorme, y, sobre todo, sin mercado, pues la ampliación del Canal de Panamá lo dejó con capacidad por décadas. Ni en Nicaragua https://t.co/UUjYyrFFwj — Jorge Restrepo (@JorgeARestrepo) March 8, 2022

El abogado Jaime Arizabaleta, fue uno de los que catalogó la idea como "populista", y aseveró que "Petro parece en una candidatura a la personería de un colegio, ahora dice que hará un tren elevado y eléctrico entre Buenaventura y el Caribe".

Petro parece en una candidatura a la personeria de un colegio, ahora dice que hará “un tren elevado y eléctrico entre Buenaventura y el Caribe”



Mentiroso y populista @petrogustavo pic.twitter.com/5CN3gdW5hT — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) March 7, 2022

La postura de Arizabaleta también fue apoyada por Fernando Posada, candidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo.



"Proponer un tren eléctrico de Barranquilla a Buenaventura es una promesa populista y desde luego incumplible en 4 años. De esas promesas que ilusionan a la ciudadanía y que la desencantan de los políticos, por incumplir lo que prometen. ¡Jugar con la ciudadanía no se vale!".



(Además: El impacto de Acuerdos de Paz en las elecciones al Congreso por Atlántico)

Proponer un tren eléctrico de Barranquilla a Buenaventura es una promesa populista y desde luego incumplible en 4 años. De esas promesas que ilusionan a la ciudadanía y que la desencantan de los políticos, por incumplir lo que prometen. ¡Jugar con la ciudadanía no se vale! — Fernando Posada #105 Nuevo Liberalismo ✊ (@fernandoposada_) March 8, 2022

Y aunque el tren elevado y eléctrico propuesto por Gustavo Petro, ha recibido fuertes críticas, hay que recordar que otros candidatos a la presidencia como David Barguil han hecho propuestas similares en medio de la campaña por la presidencia y las consultas del 13 de marzo.



Precisamente, la semana pasada el aspirante por la coalición Equipo por Colombia, en la plaza cultural María Varilla, anunció su propuesta de construir un megaproyecto denominado 'El Tren del Caribe' con el que también pretendería integrar los siete departamentos de la región.



(Le puede interesar: 'Tren del Caribe': El megaproyecto que propone David Barguil)

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET