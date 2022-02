El presidente del partido Comunes Rodrigo Londoño Echeverry habló con EL TIEMPO sobre los objetivos de la colectividad política para el próximo cuatrenio legislativo. Igualmente se expresó sobre la polémica sobre Piedad Córdoba y alias Otoniel.



¿Cuál es el balance de la actividad legislativa de los miembros del partido Comunes en su primera experiencia en el Congreso tras el Acuerdo de Paz?

Yo no estoy en los renglones del Senado y la Cámara, mi papel es de presidente del partido. Los compañeros que fueron designados en las 5 curules pues iniciaron en una experiencia que no conocíamos, en la cual no teníamos ninguna cancha y entramos a conocer cómo es que se gobierna en este país. Cómo es que se el manejo del Senado y la Cámara. Aprendimos. Más de 22 proyectos encaminados a favorecer las mayorías. Le trabajamos muy duro y con mucho entusiasmo y encontramos apoyo de otros sectores a la renta básica. Defendimos el acuerdo de paz, por ejemplo cuando las objeciones a la JEP y en eso encontramos aliados y logramos que eso se hundiera y no fuera posible que se atacara la columna vertebral del acuerdo. Pero en especial nos sentimos realizados con la serie de audiencias, a lo largo y ancho del país, para tocar temas sensibles sobre aspectos que tienen que ver con el acuerdo de paz como el tema de tierras y garantías políticas. Para la próxima legislatura nos servirá esa experiencia para trabajar en nuestra bandera número uno, que es defender el acuerdo de paz para que se implemente en su totalidad.

¿Qué congresista de Comunes destaca usted por su gestión?

Todos hemos trabajado en equipo, estamos en una nueva experiencia, los compañeros nuestros siempre ha hecho un trabajo en colectivo, de consulta entre nosotros mismos y de consulta con las bases y en ese sentido no me atrevería a decir un nombre. Hay compañeros y compañeras destacadas, la compañera Sandra que lideró el tema de las vías terciarias, que es del punto número 1 del acuerdo, la reforma rural integral, y el compañero Julián Gallo, que ha sido un defensor de los acuerdos, igualmente Pablo Catatumbo también ha hecho un buen trabajo. Los compañeros que han estado en Cámara creo que han estado a la altura de representar las regiones por las cuales están allí elegidos.

Además de la implementación del acuerdo de paz, ¿qué otros objetivos seguirá Comunes en el Congreso?

Carlos Antonio Lozada, actual cabeza de lista al Senado por el partido Comunes. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Vamos a trabajar muy duro por la reforma política. Nosotros presentamos un proyecto de reforma política tomando en cuenta los insumos que da el acuerdo. En esta legislatura vamos a seguir impulsando eso con mucha fuerza porque de verdad necesitamos que la democracia en Colombia se amplíe y se le abra espacio a todos los sectores alternativos. Pero también con mucha fuerza, y que es prioridad, número 1 que es es la renta básica. Nosotros tenemos la esperanza de que este nuevo Congreso va a estar compuesto por gente que se va a comprometer de verdad con la mayoría de colombianos. Y otra de las prioridades es una nueva política de drogas. Nosotros no podemos seguir por los mismos caminos que hace más de 40 años se vienen trajinando en función con acabar este fenómeno y que realmente al contrario se ha incrementado.

Para las consultas interpartidistas del 13 de marzo ¿ha tomado el partido Comunes alguna decisión sobre a quién apoyarán?

Como partidos, como dirección, todavía no hemos tomado una decisión, hemos estado intercambiando. Hay varios candidatos que de todas maneras están comprometidos con la paz, están comprometidos con la reconciliación de los colombianos y están comprometidos en trabajar por mayor equidad y mayor democracia en Colombia. Como firmante del acuerdo de paz he venido reflexionando y he visto en la persona de Gustavo Petro el hombre que tiene en su cabeza un proyecto de país que nos puede encaminar hacia ese resultado. Trabajaré para que los firmantes, los colombianos, apoyemos ese proyecto de Gustavo Petro.

A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre despenalizar el aborto hasta la semana 24 ¿Qué medidas llevará Comunes al Congreso para garantizar este derecho a las mujeres?

Se les debe financiar en todo sentido. Se les debe proteger desde el punto de visto psicológico y desde el punto de vista médico. Yo creo que es una conquista histórica que logran las mujeres aquí en Colombia, la cual respaldamos. En lo personal a mí me parece que el aborto es un acto violento, pero que las mujeres tienen derecho a decidir en su cuerpo.

¿Piedad Córdoba es alias Teodora Bolívar?

No tengo ni idea de esa afirmación. A mí me llamaron de la Corte Suprema de Justicia como testigo sobre ese tema y allí están mis declaraciones y jamás conocí yo que esta señora fuera militante de nuestra organización y que tuviera ese pseudónimo.

¿Las Farc retrasaron la liberación de los secuestrados para obtener réditos políticos?

En las Farc jamás, nadie, incidió en sus decisiones. Incluso hubo una comunicación de Fidel Castro, interviniendo en ese sentido planteando unas liberaciones y jamás se hizo. Incluso yo hoy en día digo que se debió haber tenido en cuenta. Pero ni siquiera un hombre al cual le teníamos tanto respeto y admiración, como lo era Fidel Castro, no incidió en las decisiones que tomamos nosotros, equivocadas o no.

¿Cree que Piedad Córdoba debe seguir con su aspiración al Congreso dentro del Pacto Histórico?

Esas decisiones son de ellos, internas, de las cuales yo soy respetuoso.

Está documentado que Otoniel, cuya extradición está sobre la mesa, tuvo vínculos con los Farc -como lo investigó Verdad Abierta- ¿Cuáles fueron y que piensa de su extradición?

Respecto a los vínculos que él tuvo con las Farc, no los conozco. Ojalá de le de la oportunidad de que él hable y él cuente. Mi opinión es que ojalá antes de que sea extraditado se escuche, ojalá la Comisión de la Verdad le abra el espacio y ojalá la JEP los acepte para que tengamos la posibilidad de conocer la verdad del conflicto.

POLÍTICA

