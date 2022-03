El ambiente sigue caldeado ocho días después de que se realizarán las elecciones para escoger el nuevo Congreso de la República, así como las votaciones de tres coaliciones para elegir a sus candidatos a la presidencia.



La diferencia de resultados entre el llamado preconteo (que tiene un carácter informativo) y el escrutinio municipal (que les sumó curules a algunos partidos) ha desatado todo tipo de críticas en torno a la Registraduría Nacional y la jornada electoral.

Incluso, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático (el partido de gobierno), habló de no reconocer los resultados de las elecciones.



A menos de dos meses de las presidenciales y con un ambiente político polarizado, el propio presidente Iván Duque tuvo que intervenir y decidió convocar para mañana a la Comisión Nacional de Garantías Electorales.



Tras hacer un llamado a la sensatez, invitó el sábado a resolver dentro de la institucionalidad las situaciones controversiales que se han presentado.



Duque dijo que el objetivo de esta convocatoria es que las autoridades electorales puedan esclarecer, de cara al país, todas las dudas sobre la votación del 13 de marzo.

De esa comisión hacen parte el Gobierno Nacional, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos de seguridad, y están invitadas entidades que ejercieron observación electoral. Y, por supuesto, estarán los partidos políticos.

La Registraduría

Quien tendrá que responder en la reunión de mañana será la Registraduría.

Lo que ha trascendido es que el registrador Álex Vega ya tiene un diagnóstico preliminar que incluye explicar por qué se registraron los errores en la transmisión de resultados y qué ocurrió con algunos de los jurados de votación.



El ente electoral va a hacer mucho énfasis en que no ha habido fraude. Además, que las fallas detectadas se establecieron gracias a que los formularios E-14 fueron publicados y que a los diferentes partidos les entregaron los archivos planos para los cruces necesarios, con toda la votación.



Vega también se va a referir a las medidas que se piensan adoptar por parte de la Registraduría para las presidenciales.



Está claro que en los comicios del 29 de mayo únicamente habrá una tarjeta electoral, lo que simplificará el ejercicio del voto. A esto se suma que el E-14 será menos complejo por el número de candidatos.

En lo que tiene que ver con los jurados de votación, es muy probable que el sorteo nuevamente incluya a más gente para seleccionar.

Qué proponen los partidos

Para dar seguridad de que ese proceso fue limpio, hay que pedir un reconteo y examinar uno a uno los formularios. FACEBOOK

EL TIEMPO se anticipó y les consultó a los partidos cuál va a ser su postura este martes. Ómar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador, dijo que básicamente van a reclamar que se dé absoluta claridad del proceso electoral, para que no quede ninguna duda de la conducta de quienes participaron, desde los jurados hasta la cúspide de la organización electoral.



“Para dar seguridad de que ese proceso fue limpio, hay que pedir un reconteo y examinar uno a uno los formularios para que no quede ninguna duda. Un reconteo general, pero en especial de aquellas mesas donde se incrementó de manera significativa la votación para un solo partido”, dijo Yepes.



Mientras tanto, en el Partido Liberal, fuentes cercanas al expresidente César Gaviria señalaron que el jefe de la colectividad ha dicho que antes de llamar a minar la democracia se deben revisar los procesos con las autoridades y que ellas respondan. Y ha señalado que no es responsable con Colombia los detonantes de unos y otros.

Para Gaviria, hay hechos que las autoridades seguro van a explicar, pues hoy nadie sabe qué fue lo que sucedió.

Se requiere un reconteo total, con una veeduría internacional seria. FACEBOOK

Por su parte, Dilian Francisca Toro, presidenta de ‘la U’, planteó “una auditoría forense” al proceso electoral del 13 de marzo para determinar si hubo errores o inconsistencias.



Para ella, un reconteo de todas las mesas no es necesario, pero sí dijo que es urgente enviarle un mensaje a la gente de que puede confiar en esos resultados y que no hubo fraude.



Rafael Martínez, de Fuerza Ciudadana, aseguró ayer que estaban evaluando si participan en el encuentro. Sin embargo, insistió en que las elecciones están “plagadas” de irregularidades. “Se requiere un reconteo total, con una veeduría internacional seria”, dijo.



“Exigimos garantías. Es urgente que en los escrutinios hagan presencia autoridades como Procuraduría, Fiscalía, Registraduría y Consejo Nacional Electoral para velar por un conteo de votos transparente”, señaló Germán Córdoba, director de Cambio Radical.



El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, manifestó: “Después del reconteo tenemos que reconocer y aceptar los resultados, sean favorables o adversos”. Para él, “proteger la democracia es un imperativo”.



Y ante las posturas de repetir elecciones, desconocer los resultados electorales, entre otros, el Gobierno insistirá en que ahí está el escrutinio, el cual es realizado con la participación de los jueces de la República.



Incluso, EL TIEMPO conoció que algunos miembros de esta comisión están consultando con constitucionalistas y evaluando todas las posibilidades legales que existen para avanzar en este tema.



Sobre la posibilidad de que se declare una conmoción interior, como lo han sugerido algunos, el propio ministro del Interior, Daniel Palacios, le hizo saber a este diario que esa posibilidad no está contemplada.

