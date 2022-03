Así como el presidente Iván Duque anunció su disposición de votar este domingo en una de las consultas, y todo indica que lo hará por la Equipo por Colombia, el número 2 en la lista del Senado del Centro Democrático, el exgobernador Alirio Barrera, parece que también ya tomó una decisión al respecto.



Precisamente este fin de semana visitó Yopal el aspirante presidencial Federico Gutiérrez quien estuvo buscando a Alirio para que lo apoye en la consulta interna de su coalición.

Luego de terminar un acto público en la Cámara de Comercio de Casanare, en la que Fico estuvo pidiendo el apoyo para su aspiración presidencial, el ex alcalde de Medellín se dirigió hasta la casa del exgobernador Barrera, donde se reunieron durante varias horas y almorzaron juntos.



Lo que trascendió es que estuvieron hablando sobre una propuesta de unidad nacional y sobre la posibilidad de que el exgobernador de Casanare apoye a Gutiérrez en la consulta del domingo.



Está claro que Barrera acata la decisión de su partido de acompañar en la primera vuelta a Óscar Iván Zuluaga, pero él ha sido uno de los claros defensores de la importancia de participar en la consulta interpartidista de este domingo .



Y de la buena química que hubo entre Barrera y Federico quedó evidencia.



“Aquí hay gente muy buena en la región hay gente que ha logrado transformar la región. Yo conocí, por ejemplo, el trabajo que hizo Alirio”, dijo Gutiérrez en Yopal.



El aspirante presidencial dijo que es muy importante que exista representatividad de las regiones en el Congreso a fin de que haya personas que jalonen los proyectos regionales, "gente que quiera trabajar por la gente no para llenarse los bolsillos ni para beneficiarse de manera individual".



Gutiérrez dijo: "admiro el trabajo que se ha hecho y creo que es demasiado importante que logremos unidad alrededor de qué es lo que necesita en Casanare".



Pero no fue lo único. Tras salir de Yopal el candidato Gutiérrez llegó a Villavicencio, donde presidió una manifestación con un sombrero del mismo modelo de los que usa Alirio Barrera.



El exgobernador de Casanare es visto hoy como una de las fichas claves del Centro Democrático en su lista al Senado. Y lo ven como uno de los candidatos que más votos va a sacar no sólo por su carisma sino también por su historia de vida (es un domador de caballos) y porque hay quienes aseguran que lo ven como era el expresidente Álvaro Uribe en sus inicios.



