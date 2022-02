Las elecciones de Congreso al igual que las consultas interpartidistas se realizarán el próximo 13 de marzo. Y en lo que tiene que ver con la elección de aspirantes presidenciales, varios de los partidos tradicionales todavía no han resuelto qué va a pasar con sus votos.



Es así como el Centro Democrático no tiene candidato en las consultas al igual que el Partido Liberal y Cambio Radical. Si bien los uribistas sacaron un comunicado en el que les piden a sus militantes no participar en las consultas, hay sectores dentro de la colectividad que están planteando que sí lo hagan.

Participando en las consultas internas están el Pacto Histórico, de tendencia de izquierda, la Coalición Centro Esperanza, de centro, y Equipo por Colombia, de tendencia de centroderecha.



En diálogo con EL TIEMPO, los senadores Ernesto Macias y Maria Fernanda Cabal coincidieron en la necesidad de que su partido debe participar en la consulta, básicamente en la de Equipo por Colombia, cuyos candidatos ideológicamente los ven más cercanos.



Es más, Macías inclusive se atrevió a mencionar el nombre de Federico Gutiérrez.



Estiman que es necesario que las coaliciones sumen votos para no dejarle el triunfo al Pacto Histórico.



Pero hasta ahora lo formal es la decisión del partido de que no van a participar en las consultas sino que solo lo harán en la primera vuelta cuando deben acompañar la aspiración presidencial de Oscar Iván Zuluaga.



Por los lados del liberalismo tampoco el partido tiene candidatos en las consultas interpartidistas. Por ahora quedarán en libertad para votar por quien quieran en las consultas.



Lo que se ha dicho formalmente es que van a esperar a que se resuelva lo del 13 de marzo para posteriormente en una convención determinar a quién van a acompañar. En este punto se tejen varias propuestas al interior de la colectividad.



Por un lado están los que consideran que deberían irse con el Pacto Histórico, donde aparece Gustavo Petro. El más cercano a esta propuesta hasta ahora parece ser el senador Luis Fernando Velasco .



Claro que el jefe único de la colectividad, el expresidente César Gaviria, ha dicho que hay que escuchar con mucha claridad qué es lo que está planteando Petro.



Sin embargo, dentro de la misma bancada roja hay quienes dicen que lo más seguro es que se resuelva dejar en libertad para que cada quien decida a quién va a acompañar en lo que tiene que ver con la primera vuelta presidencial.



Cambio Radical es otro partido que no tiene candidato en estas consultas internas. Y hasta ahora la colectividad, cuyo jefe natural es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, no ha resuelto algo al respecto. No se han pronunciado, lo que significa que están en libertad.



Claro que en el Equipo por Colombia está el exalcalde Alejandro Char, muy cercano a esta colectividad.



Los demás partidos se podría decir que tienen integrantes en las diferentes coaliciones y como tal pues está claro que acompañarán a su respectivo candidato, como es el caso del Partido Conservador, el Polo y 'la U'.



