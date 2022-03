El gran ganador de la contienda electoral fue el Pacto Histórico, que obtuvo dos de las siete curules del departamento para la Cámara, con 175.082 votos.



Aunque este resultado es sorpresivo por la evidente inclinación del electorado en la región hacia la derecha y centroderecha, los analistas sostienen que el resultado del domingo obedece a un fenómeno que se vivió en todo el país: el peso de Gustavo Petro

“Fue sorpresivo, no tiene otro calificativo. Los dos nuevos representantes son líderes jóvenes del Pacto Histórico, pero a la luz de la dinámica electoral a nivel nacional se entiende por qué el Pacto obtuvo estos dos escaños”, señaló un analista que pidió no ser citado.



El Centro Democrático, por su parte, en 2018 logró más de 126.000 votos y dos asientos en dicha corporación, pero ahora apenas obtuvo 66.455 y, por primera vez, no contará con un representante de la región.



Cambio Radical también perdió una curul en la Cámara, mientras que ‘la U’, los liberales y los conservadores mantuvieron cada uno el escaño que tenían desde las elecciones pasadas.



Néstor Caicedo (Cambio Radical) y Óscar Sánchez (Liberal) repetirán curul, mientras que Diego Caicedo (‘la U’) y Julio Salazar (Conservador) serán las nuevas caras en la corporación.



Los ‘verdes’ también lograron por primera vez una curul (la de la concejal de Soacha Gloria Liliana Rodríguez), a quien se la considera cercana a la alcaldía municipal y a la Gobernación.



Para los expertos, uno de los grandes ganadores es el polémico exgobernador Jorge Rey, quien fue elegido en 2015 con el apoyo de una coalición conformada por los partidos tradicionales y hoy sigue contando con ellos.



De hecho, el grupo político de Rey cuenta con cinco de los siete representantes de Cundinamarca, quienes suman 200.000 votos, y las listas con las que participaron acumularon más de 500.000.



Redacción Bogotá