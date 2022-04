La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, realizada para el Noticiero CM& y que consultó a 1.965 ciudadanos, desde el 4 de abril hasta este jueves 7, señala que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez pasarían a la segunda vuelta presidencial con el 34 % y 23 % de la intención de voto, respectivamente.



La muestra, que consultó telefónicamente a personas de los 24 departamentos con mayor población y Bogotá, arroja estos resultados a la pregunta 'Si las elecciones a la Presidencia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de ellos votaría?': Petro (34 %); Fico (23%); Rodolfo Hernández (12 %); Sergio Fajardo (9 %); Ingrid Betancourt (2 %) y John Milton Rodríguez (1 %).



Enrique Gómez y Luis Pérez no registran intención de voto en esta encuesta.



No sabe- No responde (12 %); el voto en blanco (4 %); Ninguno (2 %) y Otro (1 %) completan el 100 por ciento de las respuestas.



En el escenario de una segunda vuelta entre Petro y Fico, las diferencias se acortan sustancialmente. Así, el candidato de izquierda obtendría un 41 por ciento de los votos, frente a un 39 % del candidato de Equipo por Colombia.



Dado el margen de error y el nivel de confianza de la muestra --2,2% y 95 %, respectivamente--, para la segunda vuelta habría un empate técnico (ver ficha de la encuesta).



Es la tercera encuesta que habla de un empate técnico en segunda vuelta entre estos dos candidatos.



El voto en blanco se ubicaría alrededor del 6 %, mientras que un 7 por ciento de los encuestados respondió que no votaría por ninguno de los dos.



El Centro Nacional de Consultoría también indagó la intención de voto de los colombianos si el escenario fuera entre Petro y Rodolfo Hernández y entre Petro y Sergio Fajardo (si bien hay que recordar que en esta encuesta, como en otras recientemente reveladas, el candidato que obtendría el pase a segunda vuelta sería Gutiérrez).

En esas llaves también se daría el empate técnico: Petro, con 40 % frente a un 38 % de Rodolfo Hernández, y Petro 39 % frente a un 38 % de Fajardo.



En una eventual segunda vuelta entre el candidato del Pacto y Hernández, habría un 4% de votos en blanco y un 10 por ciento de los colombianos que no votarían por ninguno de los dos.



Cuando la llave es Petro-Fajardo, el voto en blanco quedaría en un 6 % y, de nuevo, uno de cada diez no votarían por ninguno de los dos.



Un dato revelador en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría es que la Colombia Humana- Pacto Histórico aparece como la colectividad política con la que más consultados se sienten identificados, con un 18 %. El liberalismo (8 %); el Centro Democrático ( 5 %); el conservatismo (4 %) y la Alianza Verde (3 %) siguen en esa lista.



Pero la mayoría de los encuestados, 30 de cada 100, aseguró que no se identifica con ningún partido.



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

Ficha técnica



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones

DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación separa las ciudades principales del resto de municipios en cada región. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar. Las regiones geográficas conformadas fueron: (1) Bogotá: Bogotá D.C.; (2) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; (3) Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima; (4) Oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle Del Cauca

TAMAÑO DE MUESTRA: 1.965 casos en 66 municipios de Colombia

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 2,2% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto por los candidatos a la presidencia de Colombia

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 6 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 4 a 7 de abril de 2022

CANTIDAD DE ENCUESTADORES Y MÉTODO DE SUPERVISIÓN: Participaron 60 encuestadores y el método de supervisión fue monitorización del 10% y revisión digital de 17%

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares

