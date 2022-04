Gustavo Bolívar, quien siempre ha sido un defensor de los manifestantes; y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, cercano a Gustavo Petro, Pacto Histórico, coincidieron en pedir a los jóvenes no salir a marchar hoy al considerar que éstas "serán infiltradas" para afectar las elecciones. A ellos se han sumado otras voces reconocidas de izquierda que consideran que salir este jueves es un hecho que puede afectar la campaña a la presidencia en momentos en que puntean en las encuestas.

Así, por ejemplo, el mandatario de la capital de Antioquia escribió: "Pilas, no marchen mañana 28 de abril 2022. La marcha será infiltrada para afectar elecciones. No caigan en la trampa".



"Nací en un paro. Creo en la movilización social como forma justa de lucha de los pueblos. Pero mañana es Papaya Nacional, no paro nacional. No soy quién para decirles qué hacer y que no hacer, pero los invito a reflexionar", dijo, por su parte, César Pachón, senador electo por el Pacto Histórico.





Por su parte, el senador y miembro del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, consideró que los movimientos callejeros de hoy podrían afectar las elecciones presidenciales.



“Mañana se conmemora el aniversario del estallido social, por todos los medios le estamos pidiendo a los jóvenes, y si me escuchan lo vuelvo a hacer, para que por favor mañana (jueves) no salgan a celebrar este aniversario, un aniversario amargo además”, dijo Bolívar.



“Nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al Gobierno de que se amplíe de repente esa chispa y se encienda de nuevo y les demos la oportunidad, hasta incluso, de aplazar las elecciones", dijo Bolívar.



"Nosotros somos los más interesados en que no salgan los jóvenes, les pido, casi que les ruego que no den papaya, que no salgan mañana, que aplacen ese aniversario y celebren el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar”, aseguró.



El senador aseguró que el Centro Democrático estaría infiltrando las marchas: “No oscurezcamos la atmósfera electoral y tratemos de hacer otro tipo de celebración, pero no saliendo a las calles, porque podría aprovecharlo el Gobierno, ya lo han hecho en otras ocasiones, de infiltrar algunas personas”.



El senador Roy Barreras, uno de los jefe de debate del candidato presidencial Gustavo Petro, invitó "a los jóvenes de Colombia, al pueblo colombiano", a "no dar papaya este 28 (de abril). Ni siquiera salir. La movilización es el 29, pero el 29 de mayo, en las urnas, para ganar con Petro y cambiar la historia de este país".



Y el propio hijo del candidatros de los sectores de izquierda, Nicolás Petro, pidió "mejor" salir "a marchar este 29 de mayo para votar por el cambio y derrotar el continuismo".



POLÍTICA