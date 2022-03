La pelea por las cinco curules a las que tiene acceso el Magdalena para las elecciones de marzo del presente año está reñida.



(También: Atlántico: el pulso por las siete curules a la Cámara)



Por supuesto, el tema de agua potable, fue una de las peticiones que más les hicieron los samarios a los candidatos, quienes respondieron a este clamor contándole sus intenciones para intermediar en la consecución de recursos que permitan desarrollar el proyecto que se requiere.

EL TIEMPO consultó con varios candidatos a la Cámara y les preguntó sobre sus propuestas para contribuir a resolver la crisis histórica de agua potable de Santa Marta.



Hernando Guida (La U) sostiene que su gestión ya va adelantada.“Intervinimos ante el Gobierno Nacional para que se invirtieran los recursos necesarios para aumentar la captación de agua de la ciudad por el déficit que había y para mejorar la prestación del servicio de acueducto”, dijo.



(Lea: Pese a escándalo de Aida Merlano, sigue viva la compra de votos en la Costa)



Guida contó que le solicitó a los órganos judiciales y de control que intervinieran “porque teníamos denuncias de presuntos hechos de corrupción, según los cuales se desviaban los recursos disponibles para el agua y el alcantarillado principalmente y se pidió al Ministerio de Vivienda que se estudiaran los proyectos y se acompañara el proceso de darle una verdadera solución a la problemática del agua.

Facebook Twitter Linkedin

Diseño de la planta de captación de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que solucionará el problema de suministro de agua potable. Foto: Gobernación del Magdalena

Por su parte Luis Vives (Centro Democrático) recordó que se consiguió el Plan Departamental del Agua, sin embargo, “uno llega a municipios, como es el caso de Valera, de Guamachito, Nueva Granada, donde se han hecho grandes inversiones en agua potable y están las obras de infraestructura y no funcionan”.



Vives propone hacer un observatorio que vigile todas las inversiones públicas que se han realizado, porque no es posible que se inviertan recursos millonarios y las obras no funcionen.



(Le puede interesar: Elecciones: Cartagena está lista para la jornada democrática del domingo)



El candidato Chelito Dávila (Cambio Radical) propone lograr estabilizar la empresa prestadora del servicio y empezar a ver qué ha quedado de toda esa situación que se ha generado por malos manejos.

Facebook Twitter Linkedin

La crisis por falta de agua potable en Santa Marta es un problema que no ha podido ser resuelto. Foto: Róger Urieles V.

“Lo que sí reafirmo, es que para nosotros ese tema es una prioridad que atenderemos desde el primer día; esta situación no aguanta más espera, más estudios, más gastos burocráticos, ni más ineficiencia”, dijo al enfatizar que será su mayor promesa y la única que le está haciendo a sus electores, “voy a trabajar duro para buscar soluciones, porque en pleno siglo XXI, es absurdo que sigamos padeciendo de la falta del vital líquido, en una capital tan importante como Santa Marta”.



(No deje de leer: Obispo de Santa Marta les pidió a candidatos que trabajen por los pobres)



Por último Ingrid Aguirre (Fuerza Ciudadana) manifiesta que para resolver el problema del agua en Santa Marta, se requiere de una bancada que desbloquee la solución que ya está definida, planeada y en marcha.



Asegura que gestionará recursos para garantizar que lo que está definido se materialice; como son la construcción de la planta El Curval que ayudará a solucionar el déficit de abastecimiento que tiene la ciudad.



“La solución del agua para Santa Marta debe mirarse y atenderse de manera urgente: el agua es vida, es un derecho, es desarrollo y rumbo a los 500 años de la ciudad, la prioridad es solucionar de forma definitiva el problema de abastecimiento que vive la ciudad”, puntualizó.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv