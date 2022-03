Entre competidores con 'músculo financiero' y los que 'gastan zapatos' se vive contienda por ir al Congreso de candidatos en el Valle del Cauca.



Rifas, colectas virtuales, volanteo, donación de condones son parte de las estrategias para alcanzar curules en la Cámara y el Senado.

"A mí me dijeron que uno no necesitaba sino acompañar las ideas, querer ser parte de ese cambio, tener el deseo. Cuando ya me encuentro en el ejercicio, me doy cuenta que esto es más que deseo, esto es plata. Acá se necesita dinero para todo, para no padecer por unos volantes, por un transporte. Visitar otros lugares es costoso y son costos que debemos asumir".



Así describe Laura Guerrero, candidata al Senado por el partido Fuerza Ciudadana, la situación financiera de su campaña, a pocos días de elecciones al Congreso de la República, las cuales se realizarán el próximo domingo 13 de marzo.



Guerrero, quien es la madre del artista gráfico Nicolás Guerrero, uno de los jóvenes asesinados en Cali durante el paro nacional del 2021, le dijo a este diario que el simple hecho de dejar la motocicleta que usa para desplazarse en la ciudad, para tener que hacerlo ahora en un carro porque debe salir a la calle con más de dos personas, es un gran gasto en gasolina y otras cosas.



La candidata señala que no es una persona "quejumbrosa", pero resalta que cada candidato debe tener lo que necesita, con "igualdad y equidad".



Esta líder social sacó un crédito por cerca de 10 millones de pesos para costear su campaña. Creyó que ese dinero era suficiente, pero revela que "esa plata no dio un brinco".



Esta candidata confiesa que no le gusta hacer rifas para conseguir recursos para la campaña, pero sí sabe de personas que han vendido alimentos para recoger fondos y se los entregan.



"He gastado muchos zapatos caminando y mi voz está agotada. También le he quitado tiempo a mi familia, pero tengo una motivación muy grande para llegar. Mi combustible es sangre, sudor y lágrimas. Eso me basta para dejar en alto la memoria no solo de mi hijo, sino la de todos los jóvenes y jovencitas asesinados en el paro, para que haya justicia social en este país", afirmó Laura Guerrero.



Alejandro Ocampo es candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, en el Valle del Cauca. Él explica que como la lista de este partido es cerrada, se buscó un préstamo en un banco para financiar las campañas de los 13 candidatos, "pero ningún banco nos quiso aperturar cuentas". Finalmente, una entidad les prestó 600 millones de pesos, "que hasta el momento, la verdad, es muy poco para una campaña de 13 personas".



Añadió que ante la escasez de recursos, su estrategia "es estar en la calle, hablar con la gente y hablar de nuestras propuestas; la gente nos recibe muy bien".



La abogada Gloria Arizabaleta también busca una curul en la Cámara por el Pacto Histórico. Contó que además de los recursos del partido, costea sus correrías "con donaciones y con algunos créditos de proveedores, que aspiramos poder pagar antes del cierre contable de la campaña".



El líder del sector educativo en el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, también hace parte de esa lista del Pacto Histórico. Dice que con los recursos que le han girado ha podido recorrer todas las comunas de Cali y varios municipios del departamento. "Han generado un ambiente de logística en el que han participado todas las campañas", dijo.



Mondragón hace una campaña fuerte en redes sociales, en especial en Facebook, en las cuales tiene muchos seguidores. Además, contó que por temas de seguridad su reconocimiento en las redes le ha servido muchísimo.

'Es mejor tener amigos que dinero'

Los amigos, las redes sociales y las donaciones hacen parte de las alternativas a las que deben acudir buena parte de las campañas para su financiación.



Una de ellas es la de la candidata Ana Murillo Granados, quien aspira a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde.

Candidata a la Cámara de Representantes, Ana Cristina Murillo Foto: Archivo particular

Cuenta que su proceso está orientado hacia un modelo diferente de financiar campañas. Para ello se enfoca en poder llegar a las personas a través de la ayuda de familiares y amigos. Todo, de la mano de un acompañamiento de estrategias efectivas en redes sociales que le permitan una mayor visibilidad.



“Tampoco hemos querido hacer una campaña con 500 mil vallas en el Valle del Cauca, hemos sido austeros en ese sentido, y mejor tocando y llegando a las personas que pensando en grandes inversiones en temas de publicidad, por eso lo hemos hecho de una manera diferente a la tradicional. Queremos promover eso en la política, que no necesitamos tener los millones de los millones, que a veces se invierten más millones de los que se van a ganar en el Congreso de la República haciendo campañas que después eso lo can a recuperar con coimas”, asegura la candidata.



Murillo dice que decidió emplear este tipo de estrategia porque considera que “las personas están súper aburridas de la política tradicional”.



“Después de la pandemia quedamos con el vicio de la virtualidad, pero estamos llegando a los territorios. Ya veníamos con trabajos sociales hechos, vengo de un trabajo social en Buenaventura, con los consejos de juventudes y otro en Cali, con una convergencia llamada Convergencia afro Cali, que se creó en el marco del paro, después de algunas discriminaciones que se hicieron en contra de algunas personas negras en los puntos de concentración”, cuenta.



También asegura que ha sido clave el manejo de redes sociales y el ir puerta a puerta dando a conocer sus propuestas.



Idalmy Minotta Teherán, candidata a la Cámara del partido Soy porque somos, en la circunscripción afro, también considera que el recurso más valioso es llegar a las personas a través de trabajo social como lo ha adelantado por años.

Idalmy Minotta Teherán, candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente. Foto: Archivo particular

“Tengo una trayectoria muy importante de lucha y de logros tanto en Chocó como y el resto del país, en representación de la mujer negra. Lo más difícil ha sido encontrar los canales adecuados para mostrarle al pueblo el trabajo que se ha hecho, debido que no es lo mismo para una artista, por ejemplo, que para una persona que está con la gente. Por eso ha tocado tocar puertas, acudir a los amigos y sobre todo, muchas redes sociales”, asegura Minotta Teherán.



Para la candidata Patricia Collazos, del Partido de la U, aplica el dicho popular: ‘Es mejor tener amigos que plata’ debido a que la financiación de su campaña ha corrido por cuenta de amistades y familiares.



Candidata a la Cámara de Representantes, Patricia Collazos. Foto: Archivo particular

“Ha sido una financiación con donaciones, con poco presupuesto, ya en cuentas claras se está manejando con el aplicativo y todo y presentando los ingresos y egresos que hemos tenido, pero ha sido una campaña financiada 100 por ciento con donaciones. En ese sentido he sido bendecida y afortunada, como dicen por ahí”, cuenta la candidata.



Asegura que no le han apostado a invertir grandes sumas de dinero porque considera que “la política es también de amigos y de procesos sociales en los que uno haya podido participar y estar haciendo un trabajo.

Juan Fernando Reyes Kuri. Foto: Archivo particular

El candidato a la Cámara por el Liberalismo Juan Fernando Reyes Kuri dijo que su campaña costaría unos 550 millones de pesos y la ha venido financiando con donaciones, recursos propios y un crédito que está pendiente de aprobación.



"Con el bloque parlamentario del Valle del Cauca acompañamos desde hace 4 años todos los proyectos de interés para los vallecaucanos, de llegar nuevamente al Congreso seguiremos haciendo la tarea", aseguró.



"Insisto en que resulta clave para el departamento empezar y culminar con éxito sus obras más importantes para recuperar la competitividad: Tren de cercanías, Aeropuerto Palmira y de Buenaventura, dragado de Buenaventura, vía Mulaló-Loboguerrero, vía Buga-Buenaventura y la Malla vial del Valle del Cauca", dijo.

Duvalier Sánchez. Foto: Archivo particular

El candidato y cabeza de Alianza Verde para Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, dijo que sacó un calendario para buscar donaciones, algunas simbólicas.



Sostuvo que le hizo un préstamo al partido verde. Reiteró que las donaciones han sido vitales para la financiación.



Expresó: "Desde la política de la felicidad qué creemos, pues varias cosas, lo primero y fundamental es que para reactivar la economía necesitamos que haya una flexibilidad de parte del Estado hacia las empresas y que ayude a aliviar cargas, sobre todo las empresas que más sufrieron durante la pandemia".



Anotó también: "Por ejemplo, creamos una cosa que se llama 'Jamundí se levanta'. Es que Identificando los sectores de gimnasios, todo el tema deportivo, sectores de gastronomía, bares que se vieron altamente perjudicados, la cultura donde sus clientes o sus ingresos que vienen del público, de la concentración de personas, pues esos sectores son lo que hay que levantar más rápido. ¿Por qué? Porque allí es donde más empleo se generan en jóvenes y mujeres, y esto derivado en que son quienes más se han visto afectados en sus ingresos durante la pandemia y también con el paro".

Gustavo Vélez. Foto: Archivo particular

El cabeza de lista del Conservatismo en el Valle del Cauca por la Cámara, Gustavo Vélez, dijo: "Esta ha sido una campaña austera que se sustenta sobre la buena imagen por la gestión que hicimos en la alcaldía de Tuluá en el períoodo 2016-2019".



Añadió: "Los mayores gastos están representados en la publicidad y se financia con recursos propios y pequeños aportes de algunos amigos que tienen un reconocimiento por el trabajo que hicimos por nuestra tierra".





"He dicho en reiteradas ocasiones que es increíble que en el Valle del Cauca no hayamos sido capaces de concluir la vía Mulaló-Loboguerrero, un proyecto que tiene un costo de dos billones de pesos o avanzar en la planificación y construcción del eje vial Barragán-Roncesvalles. Este último corredor permitiría conectar el centro del país con el puerto de Buenaventura en cinco horas, sin tener que coger la vía de la Línea", anotó el candidato.



Dijo que así se genera un impulso a la economía de todo el departamento, cuando en Antioquia en el último gobierno han logrado inversiones por un valor superior a los 23 billones.

Yitciy Becerra. Foto: Archivo particular

La candidata Yitcy Becerra que va por Centro Esperanza dijo: “La forma en la que nosotros estamos financiando nuestra campaña absolutamente transparente y austera es a través de donaciones, donaciones que han hecho mi familia, y los pequeños y los microempresarios del Valle, a través de donaciones por redes".



Añadió que ha recibido desde 30.000 pesos en adelante y con otras en especie, como refrigerios en reuniones, camisetas, tarjetas, entre otros.

