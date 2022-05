El candidato presidencial Fico Gutiérrez dio a conocer este miércoles las primeras 10 decisiones que tomará el mismo 7 de agosto si es elegido como presidente.



El paquete de medidas prioritarias básicamente está orientado a desmantelar la corrupción y derrotar la violencia, superar el hambre y la pobreza y reducir la desigualdad.

Las siguientes son las 10 determinaciones que Fico tomará el mismo día de la posesión y que el propio candidato dio a conocer este miércoles.



En lo social:



1. Revisión y ajuste del proceso de implementación del SISBEN IV para que ninguna familia o beneficiario pobre vea afectado su acceso a los subsidios.



2. Iniciaremos la estrategia Madres Cuidadoras con la cual crearemos los Centros de Cuidado y Atención Especial a miembros del hogar (CECAE). Con estos centros 7 millones de madres que hoy dedican 7 ½ horas diarias al cuidado de algún miembro del hogar (niños, discapacitados, o adultos mayores) podrán participar en el mercado de trabajo, generar un ingreso y contribuir a mejorar las condiciones de vida del hogar para salir de la pobreza.



3. Pondremos en marcha dos programas: “Colombia Sin Hambre”, para asegurar de forma rápida que todas las familias en pobreza extrema del tengan sus 3 comidas diarias, y “Colombia Sin Pobreza”, para atender a 5 millones de familias con una renta básica y con protección social a 10 millones de familias en total en condición de pobreza, especialmente niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres cabezas de familia, y todos los miembros del hogar.



En educación y formación para el trabajo (jóvenes):



4. Educación para nuestros jóvenes: 5.6 millones de jóvenes formados para trabajar a través de: 2 millones de cupos en el SENA; 1.400.000 cupos/becas en educación superior; 1.200.000 de Jóvenes en Acción; 1.500.000 jóvenes en doble titulación. Plan de recuperación de todas las sedes de escuelas, colegios y universidades públicas. Replanteamiento del modelo de crédito educativo del ICETEX, iniciando por la condonación de deudas y la suspensión del cobro de intereses a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, o insolvencia.



En lucha contra la corrupción y la burocracia:



5. Reducción de 10% en los gastos burocraticos y de funcionamiento del Estado a través del congelamiento de salarios de altos directivos del Gobierno; eliminación de cargos y consejerías no necesarias, y suspensión de beneficios no indispensables como celulares, automóviles, entre otros. Supresión de publicidad, eventos o agasajos oficiales. De igual manera le pediré al Congreso que apenas iniciemos el Gobierno, haya una suspensión de las vacaciones de ellos para que trabajemos intensamente en las reformas que necesita el país.



6. Cinco decretos anti-trámites: (1) Mi Empresa en un Día; (2) integración de las EPS para eliminación de filas, tramites presenciales y demoras en citas, autorizaciones y remisiones; (3) enajenación de bienes de la mafia (20 billones) para integrarlos a la economía; (4) 14 billones de pesos en regalías, poniéndolos a impulsar proyectos; (5) y descongestión de cárceles y reestructuración del sistema penitenciario.



En las regiones:

7. Daré cumplimiento a los Acuerdos de Paz con las FARC y haré que las FARC les cumplan a las víctimas.



8. Será un Gobierno desde las regiones. Tendremos 5 planes inmediatos: (1) Reducción de tarifas de energía en el Caribe. (2) Recuperación Social de Medellín y Cali. (3) Agilización del Metro de Bogotá. (4) Plan de Choque para la Recuperación de la Seguridad y la presencia estatal en las 3 zonas más conflictivas del país: Catatumbo, Pacifico Sur, y Bajo Cauca Antioqueño). (5) Plan para poner en marcha la Operación de Brigadas Anti-atraco en todas las ciudades del pais.





Recuperación de la economía y articulación con los empresarios:

9. Bono de Gratitud Económica a trabajadores para que de manera voluntaria los empresarios puedan hacer una contribución solidaria para los empleados de salario mínimo como compensación al efecto de la inflación de alimentos y que el Gobierno pueda dar un complemento por la vía de la renta básica.



10. Recuperación inmediata de la economía a través de:

Infraestructura de transporte. Terminación de 5 proyectos 4G, hoy con problemas de ejecución, (aprox 7.2 billones); inicio de 9 proyectos 5G (aprox 13.6 blls); intervención de 5 mil Kms iniciales de vías terciarias.



• Por cada billón de inversiones en infraestructura generaremos 29 mil puestos de trabajo



Vivienda. Impulso a 450 mil soluciones de vivienda iniciales (250 mil VIS: 200 mil urbanas, 50 mil rurales); 50 mil mejoramientos, 80 mil conexiones a acueducto y saneamiento, 50 mil arrendamientos, y fomento a la construcción de 50 mil viviendas No VIS.



• Con vivienda jalonaremos 26 sectores y por cada $1 billón de demanda generaremos 50 mil trabajos.



Agricultura. Incrementaremos el financiamiento agropecuario del ICR a $500 mil millones; iniciaremos un gran programa distritos y de riego intra predial, impulsaremos la sustitución de insumos y fertilizantes importados y cero intereses para créditos a campesinos.



Telecomunicaciones. Aceleraremos la masificación de la conectividad y la reducción de la brecha digital garantizando que al menos 2 millones de usuarios móviles iniciales hayan migrado a la tecnología 4G en 2023.



Emprendimiento. Impulsaremos la creación de 2500 nuevas empresas a través del ecosistema de emprendimiento y los programas Fondo emprender.



compromisos de Fico

De la misma manera, el candidato presidencial se comprometió a:



1. No expropiar los recursos de los colombianos, ni sus pensiones ni los bolsillos de las familias colombianas.

2. No perseguir a la prensa, ni a la posición ni a los que piensan diferente.

3. Respetar la vida en todas sus expresiones.

4. No modificar la Constitución para buscar perpetuarme en el poder.

5. No tomarme las instituciones y respetar su independencia, especialmente el Banco de la República y la Rama Judicial.

6. Respetar la libertad de cultos.

7. Trabajar incansablemente, dando la cara en las regiones, luchando contra la corrupción y la impunidad, y gobernando con los mejores.