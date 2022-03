En Barranquilla existen 18 puestos de votación que presentan riesgo electoral

consolidado, lo cual equivale al 14% de todos los puestos de votación de la ciudad y representan un potencial electoral de unos 164.000 votos.



(También: Así se mueven las campañas por las curules de paz en el Caribe)



La advertencia la lanzó en las últimas horas el coordinador regional Atlántico de la Misión de Observación Electoral (MOE), Jorge Hernández Hayek.



“Es necesario que las autoridades tomen desde ya las medidas pertinentes para prevenir que se presenten irregularidades y se cometan delitos electorales en estos puestos de votación que presentan riesgo consolidado o en sus alrededrores”, dijo Hernández.

(Lea: El mundial de Kitesurf moverá unos $ 1.000 millones en el Atlántico)

Igualmente Herrnandez afirmó que “desde la MOE hacemos un llamado a la ciudadanía

para que denuncie cualquier irregularidad o delito electoral del que tenga conocimiento al WhatsApp 3152661969 y a nuestra página web “Pilas con el Voto” (https://www.pilasconelvoto.com/), e igualmente a votar de manera libre y sin vender su voto”.



Los 18 puestos de votación que presentan riesgo electoral consolidado para las elecciones a Congreso de 2022 son los siguientes:

Centro Educativo Distrital Libertador Simón Bolívar (calle 106 con cra. 85) Potencial: 8.574. Mesas: 24

Centro Social Don Bosco (cra 30 # 17-98) Potencial: 19.689. Mesas: 56

Colegio Camilo Torres (cra. 35 # 51b-37) Potencial 3.708. Mesas: 11

Colegio Cristiano Penie l (Clle 107 # 12f-25) Potencial: 8.928. Mesas: 26

Colegio Jorge Nicolás Abello (Clle 58 cra 25) Potencial: 20.103. Mesas: 57

Colegio José Raimundo Sojo (cra 9j calle 78 Dg) Potencial: 1.148. Mesas: 4

Colegio San Carlos Borromeo (Clle 112 e # 22-10) Potencial 3.965. Mesas: 12

Colegio Miguel Ángel Builes (cra 2f # 50d-27) Potencial: 12.187. Mesas: 35

Corporación El Litoral (sede 1 cra.42f # 79-110) Potencial: 1.808. Mesas: 6

Escuela Normal Superior La Hacienda (cra 35 # 72-35) Potencial: 14.902. Mesas: 43

Institución Educación Distrital José Consuegra Higgins (calle 66 # 1f – 22) Potencial: 13.037. Mesas: 37

Institución Educación Distrital José María Vélez (sede 2 calle 70c # 10-25) Potencial: 12.207. Mesas: 35

Institución Educación Distrital La Concepción (cra 70 # 77a-27) Potencial: 800. Mesas: 3

Institución Educación Distrital La Victoria (cra 10c # 45-46) Potencial: 3.849. Mesa: 11

Institución Educación Distrital Sonia Ahumada (cra 12a # 94-75) Potencial 9.176. Mesas: 26

Institución Educación Distrital sede i primaria cra 26 # 56 a -17) Potencial: 8.653. Mesas: 25

Institución Educación Distrital (sede principal sede ii calle 64 # 24 b -82) Potencial 5.408. Mesas: 16

Institución Educación Distrital Las Mercedes (San Pablo cra 12 e # 107 -05) Potencial: 9.047 Mesas: 26

Así se determinó el riesgo en cada puesto de votación

El riesgo consolidado para las elecciones 2022 en el Distrito de Barranquilla se consigue a partir del cálculo de riesgo en cinco variables:

A) riesgo por alto dominio electoral, B) riesgo por cantidad de tarjetones no marcados, C) riesgo por alta cantidad de votos nulos y D) riesgos por alta participación electoral, y E) riesgo por baja participación electoral en las últimas tres elecciones al Congreso de la República.



(No deje de leer: Pensionados que compren casa en Barranquilla aplican a exención del predial)



Esas variables fueron las que tuvo en cuenta el estudio denominado “Factores de riesgo electoral Barranquilla elecciones 2022”, realizado por los investigadores de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán Sarmiento y Ana Naranajo Cortés, y diseñado y financiado por la MOE Atlántico.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia aquí

Video: hombre evitó robo utilizando una peligrosa y muy arriesgada maniobra

Tres indígenas wayuu fueron asesinados en Maicao, La Guajira

En enero y febrero las lluvias dejaron 33 muertos y 15.927 afectados