Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, es el número 3 de lista de Fuerza Ciudadana para el Senado. Es una colectividad que tiene como su jefe natural al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo.



Martínez estima que la lista tiene muy buenas posibilidades de superar el umbral y llegar al Congreso y por eso ya tienen definidas las iniciativas que van a trabajar en el Legislativo, las cuales van desde promover una constituyente hasta trabajar para que la educación en el país sea gratuita y de calidad.

¿Cómo va la campaña de su lista al Senado?

Muy contentos, por todo el país. Fuerza Ciudadana, la lista de las regiones, un partido que surge aquí en el Caribe, aquí en el Magdalena, liderado por Carlos Caicedo, hoy tiene 83 hombres y mujeres por todo el país en una 'lista cremallera' mostrando nuestras banderas de cambio.



¿Y de qué están hablando?

Nosotros estamos hablando de revoluciones. Queremos hacer cuatro revoluciones, tenemos 250 acciones para cambiar a Colombia. Muy contentos, muy animados. Estamos desde La Guajira, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Nariño, Casanare, Norte De Santander, Norte De Santander, Bogotá y Antioquia, entre otros.



¿Usted menciona cuatro revoluciones, de qué se trata?

Si señor, nosotros nos movemos en el eje de cuatro revoluciones. Está la revolución de la equidad y la justicia social, que básicamente de allí pretendemos buscar que el Estado financie el 100 % de la educación, que la educación sea pública, gratuita y de calidad, que la salud sea un derecho, por eso pretendemos acabar la Ley 100, la intervención perversa de las IPS, buscar que exista una renta básica para 7,5 millones de colombianos. Es decir, desde esta revolución nosotros aspiramos a atender esa deuda social, esa brecha que se ha creado



Desde la revolución de la productividad y el empleo nosotros queremos reactivar millones de empleos a través del modo cooperativo, con una banca pública que impulse el pequeño emprendedor, la pequeña industria, obviamente protegiéndolas, renegociando los TLC, eso tratados que quiebran a nuestra industria. También impulsando la producción nacional. Debemos hacer la revolución del medio ambiente, sin el fracking; la protección de nuestros páramos, de los ecosistemas. Mejor dicho, ir bajándole a la extracción e ir incentivando la producción.



¿Cuáles son las otras dos?

Desde la revolución del gobierno y el poder popular queremos promover una nueva institucionalidad. Primero cárcel para los corruptos, ojalá cadena perpetua, persiguiéndoles sus bienes y a sus testaferros y segundo, descentralizar este país. En el marco de esa revolución nosotros queremos avanzar hacia la paz y a una descentralización porque nosotros promovemos el Estado federal e incluso queremos trabajar una constituyente, que permita recuperar la unidad nacional a partir de la simbología de la Constitución.



¿Van a promover una constituyente?

Creemos que hay que hacer una constituyente. La figura del Congreso ya nadie cree en ella y no hay nada más desprestigiado que la presidencia, con un presidente con los niveles de popularidad más bajos en la historia. Se perdió el equilibrio de poderes, somos el único país cuyas cortes tienen un cartel, el zar anticorrupción termina procesado y preso por corrupción. Entonces aquí hay que volver a restablecer el pacto social con una constituyente, que además revise el modelo desarrollo, que permita renegociar los TLC, que permite la participación del Estado de manera mucho más activa en la economía, que permita que haya una redistribución de la riqueza a través del pago progresivo de impuestos, que haya una distribución de la tierra que está tan altamente concentrada. Nosotros y creemos que aquí hay que hablar de una constituyente tranquilamente, porque definitivamente los problemas de este país no se resuelven con paños de agua tibia.



¿En ese eventual constituyente, en materia presidencial y el congreso que propondría de ustedes?

Creemos en la figura del presidente, pero con algunas claras definiciones. Creemos que debe mirarse el tamaño del Congreso, el equilibrio de poderes, la independencia de las ramas del poder. En esta constituyente habrá que plantear una reforma política, que establezca un nuevo régimen que castigue severamente a los partidos que avalan o patrocinen las personas que saqueen el erario



Para hacer la constituyente que ustedes plantean hay que tener unas mayorías en el congreso. ¿Ustedes son cercanos a Petro, han hablado con él de este tema?

En efecto para eso hay que tener mayorías y hay que generar consensos y buscar los acuerdos políticos. La verdad no tenemos claro si el candidato a la presidencia Gustavo Petro lo comparte o no, es una iniciativa nuestra y obviamente al estar en el congreso como bancada pues vamos a ir generando las condiciones para hacer esa constituyente. Yo no podría decir si Petro la comparte o no, pero nosotros y claramente creemos y estamos convencidos que hay que avanzar en una constituyente para restablecer la confianza en el Estado, se restablezca el equilibrio de poderes y el Estado pueda garantizar derechos.



¿Según las cuentas de ustedes el umbral para las próximas elecciones en cuánto va a estar?

Nosotros creemos que va a estar entre 520.000 y los 550.000 votos. Sin embargo, nos llama la atención que para el Registrador el umbral no va a crecer entre el ocho y el 10 por ciento como normalmente ocurre sino que el incremento será el 25 %. Eso para nosotros es altamente preocupante y sospechoso como que se esté ambientando y anunciando un crecimiento superior al 25 %, algo que matemática y probabilísticamente es imposible.



¿Ve a los sectores de izquierda unidos con el Partido Liberal o lo siente que más como un tema coyuntural por las elecciones?

A mí me preocupan quienes se acercan mucho al Partido Liberal a estas alturas. Entendemos las lógicas de la política, las dinámicas y los acuerdos que hay que hacer para llegar, pero una cosa es llegar y otra es entregar, claudicar, arrodillarse para llegar. Yo creo que no se le puede vender el alma al diablo. Por tanto habrá que ser muy cuidadosos. Nosotros creemos que no todo vale y que el fin justifica los medios. Yo creo que hay sectores del Partido Liberal con los que se puede conversar, con los con los que se puede trabajar y hacer acuerdos, pero también hay sectores al interior de ese partido que es mejor tenerlos lejos por el peligro que representan.



¿Ya hablamos de la constituyente, cuáles serán sus prioridades en el Congreso?

Nosotros vamos a trabajar decididamente para que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Segundo, vamos a trabajar decididamente para que la salud sea un derecho y acabar la ley 100. Y lo tercero, vamos a trabajar siendo un partido de las regiones, vamos a trabajar fuertemente para buscar autonomía para los territorios, tramitar iniciativas encaminadas a la federalización del país..



Pero para todo eso se necesitan mayorías…

Por eso es necesario reemplazar la mayoría de ese Congreso actual pues los que están en este momento en el Congreso no van a hacer ningunas reformas o darle paso a ninguna de las iniciativas que nosotros estamos proponiendo.



¿Hablemos de Fuerza Ciudadana, quiénes están en esa lista?

Somos una de las 16 listas en competencia, que está encabezada por Gilberto Tobón, está Hollman Morris, están representantes del pueblo Misak, están hombres y mujeres luchadores y luchadores de causas, de lucha desde las regiones. Porque una cosa es el país desde Bogotá y otros el país desde las regiones. Nosotros desde acá, de este partido, que tiene como jefe natural a Carlos Caicedo, nos ha tocado dar una verdadera lucha contra todos los riesgos que eso implica trabajando en el corazón del paramilitarismo en la zonas más afectadas por esta información de las estructuras políticas



