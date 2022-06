En tan solo unos días, más de 39 millones de colombianos están llamados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y escoger al sucesor de Iván Duque.



Para cumplir la tarea, la Registraduría Nacional designó a más de 600 mil personas como jurados de los comicios. De este número al menos 70 mil son remanentes, es decir, que tendrán que sustituir a uno de los escogidos en caso de que no se puedan presentar.



Según la Registraduría, los jurados de votación se encargan de verificar la edad de los votantes, hacer el registro general, entregar las papeletas y autorizar los votos.



El proceso de selección lo hace esta entidad a través de un sorteo realizado en un programa. Allí se encuentra una base de datos de ciudadanos que hacen parte de empresas públicas y privadas, centros educativos y partidos políticos



De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral de Colombia, la labor del jurado de votación es de "forzosa aceptación". Es decir, no hay escape.



No se puede mover el lugar donde fue asignado y deben asistir incluso si no les llega alguna notificación. La Registraduría considera que con la publicación de las listas es suficiente para que las personas tengan la responsabilidad de revisar.



¿Y si no asisten?

Si el ciudadano fue escogido como jurado de votación y no va, tendrá que pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes es decir, 10 millones de pesos.

Si es un funcionario público, entonces será destituido de su cargo. Si no firman las actas de escrutinio también tendrán una multa por el mismo valor establecido arriba.



Si por cuestiones de fuerza mayor la persona no asiste, tendrá que demostrar con documentos que se debió a una de las causales establecidas en el artículo 108 del Código Electoral.



Estas causales son por enfermedad del propio jurado, cónyuge, padre, madre o hijo. Por muerte de alguna de esas personas que haya ocurrido el día de las elecciones o tres días antes.



También se pueden excusar si no son residentes del lugar donde les fue indicado, por ser menor de 18 años o por votar en un municipio diferente.



Para que esto sea válido tiene que demostrarlo por medio de un certificado de defunción, médico, residencia, vecindad o con el documento de identidad depende de cuál sea el caso.

