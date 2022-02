El actual precandidato a la presidencia por la Coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, anunció una nueva propuesta en medio de su candidatura. Esta consiste en la implementación de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad por un periodo de cuatro meses.



Según Galán, de llegar al Ejecutivo adoptará esta medida para contrarrestar los efectos negativos de la inflación, que, de cuerdo con datos del Dane, durante 2021 tuvo un aumento general de los precios del 5,62%, siendo la cifra más alta en los últimos cinco años.



“El IVA es fundamental para las finanzas públicas. Mi propuesta no consiste en desmontarlo ni mucho menos eliminarlo. Al revés, creo que el IVA sobre bienes suntuarios debe ser diferenciado y mucho más alto”, trinó en su cuenta de Twitter, Galán.



Además, en una serie de trinos el candidato por el Nuevo Liberalismo, explicó que la reducción a la mitad del impuesto se aplicaría a un grupo selecto de productos e insumos, puesto que el incremento de los precios en materias primas e hidrocarburos ha supuesto “un dividendo coyuntural extraordinario de ingresos al Estado”.

De mal en peor en ideas de política económica: primero la exención de los días sin IVA que instituyó el Congreso por propuesta de Iván Duque 😖, ahora Char propone eliminar el IVA🫣, y para remate 🤯 Galán propone reducirlo temporalmente ¡extendiendo los días sin IVA por 4 meses! https://t.co/MX0CaP9EV8 — Jorge Restrepo (@JorgeARestrepo) February 17, 2022

Y agregó: “Con esta medida se busca garantizar el bienestar de los más vulnerables, contrario a los días sin IVA de Duque, que favorecen solo a los comerciantes de ciertos productos no vitales como los electrónicos, y no a la producción nacional ni a los más vulnerables”.



Hay que recordar que desde el año pasado el Gobierno Nacional estableció tres días con excepción del impuesto, esto para solventar la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19.



No obstante, la propuesta de Galán ya ha sido criticada por algunos expertos que concuerdan en que reducir a la mitad el IVA, no es lo indicado para hacerle frente a los efectos negativos de la inflación en el país, sino que más bien podría generar sobrecostos y pérdida fiscal.



“Cuando la enfermedad es peor que el remedio: una pérdida fiscal que podría ser más de 12 billones (lo que valen las transferencias monetarias), más dificultad en fiscalización y aumento evasión llevarían a que sea una medida muy costosa”, señaló Gabriel Angarita, economista y miembro de junta de la ‘Colombians at Chicago’.



Por su parte, el profesor asociado de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, aseguró que “el carácter temporal estimula el consumo en una economía ya recalentada, y su efecto sobre los precios es marginal, sí mejorando la rentabilidad de importadores y productores”.

