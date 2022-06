En entrevista con RCN Radio Gustavo Petro reveló que le gustaría que Juan Daniel Oviedo, actual director del Dane, siguiera en su cargo en un eventual gobierno suyo: "yo no le he dicho nada a él, esto es también una 'chiva' para él", declaró al contarlo.



Juan Daniel Oviedo en conversación con Semana aprovechó para contestar la oferta de continuidad laboral que le hizo el candidato del Pacto Histórico.

Gustavo Petro señaló que "no sé si quiera o no (quedarse en el cargo), pero me parece un buen funcionario. Lo he visto. Yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él", indicó a la emisora al confirmar que le gustaría que Oviedo siguiera al frente de la entidad estadística.



Por su parte el Director del Dane indicó que como funcionario público está impedido para opinar sobre política electoral. En charla con Semana, no obstante, señaló que "esas declaraciones del candidato Petro se dan en el marco del proceso electoral que se está desarrollando".



También dijo el director del Dane que su principal misión seguirá siendo "garantizar que las estadísticas oficiales y la práctica estadística" se mantengan en "neutralidad y con independencia técnica".



Por tanto, dijo Ovideo, su respuesta no puede ser distinta a "alejarme completamente de cualquier opinión acerca de los comentarios del candidato (Petro) hasta tanto no se cierre este proceso electoral que está viviendo el país".



Petro señaló que desconoce "de qué corriente política es (Oviedo), si es uribista, pero me gustaría que continuara en esa labor".

Quién es Juan Daniel Oviedo, director del Dane

Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Foto: Portafolio

Juan Daniel Oviedo es bogotano, de profesión economista de la Universidad del Rosario, y cuenta con una maestría en economía matemática y econometría.



En su trasegar profesional ha sido profesor asociado, director de la Escuela Doctoral de Economía y director de Planeación y Efectividad Institucional en la Universidad del Rosario.



También se ha desempeñado como asesor de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y del Ministerio TIC, entre otras entidades.