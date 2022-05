El 'influencer' y 'youtuber' Jota Pe Hernández reveló que en los últimos días se han inundado sus redes sociales de mensajes con insultos y amenazas de muerte. El senador electo por la Coalición Centro Esperanza se mostró conmocionado por los comentarios que ha recibido tras expresar su apoyo a Rodolfo Hernández.

Hasta audios han llegado a sus cuentas. Por ejemplo, un internauta le dijo: "Payaso, ¿cómo vas a apoyar al ingeniero Rodolfo? Vas a ver que en segunda vuelta se va aliar con Federico y vas a quedar como el p... payaso que sos".

Ante la gravedad de las expresiones, el joven, cuyo nombre de pila es Jonathan Ferney Pulido, realizó un video para sus redes titulado "No soy un asesino, no soy un corrupto. Hoy me llaman delincuente por querer votar diferente".

¿Por qué apoya a Rodolfo Hernández?

"Si algo he querido desde que entré a la política es luchar contra la corrupción", enfatizó. En ese sentido, aseguró que él no es un juez para decidir si Rodolfo Hernández ha estado involucrado en casos de corrupción, como el mencionado Vitalogic.

Vale decir que el candidato presidencial tiene un proceso judicial en curso. Las autoridades buscan establecer si su hijo Luis Hernández habría firmado un contrato de corretaje que acordaba que la alcaldía de su papá adjudicaría un contrato a la empresa Vitalogic para transformar el relleno de basuras de la capital de Santander.

El próximo 21 de julio de 2022 se hará la audiencia de acusación contra Rodolfo Hernández por el caso de presunta corrupción.

Pese a ello, Jota Pe Hernández comparó la situación jurídica del ingeniero con la de los demás aspirantes a la Presidencia.



"Sergio Fajardo ya estuvo en un proceso por Hidroituango y ya ha logrado solucionar eso. El candidato Gustavo Petro estuvo en un proceso por el tema de unas bolsas con dinero y él ya ha logrado aclararlo y solucionarlo", recalcó.

Pulido dijo que será Hernández "quien demuestre con ayuda de sus defensas si es inocente".

El compromiso de Jota Pe Hernández y Rodolfo Hernández

El joven legó al Senado con 146.285 votos, lo cual lo posicionó como el candidato con la mayor votación de la Coalición Centro Esperanza.



A sus miles de seguidores les reveló el compromiso que adquirió con Rodolfo: "Cuando estoy hablando con él, una de las cosas que le digo es que se comprometa a no hacer alianzas con ningún líder del uribismo ni con ningún líder de las maquinarías políticas de siempre. Él se comprometió que no se va a aliar con ellos".

No hubo más compromisos, pues aclaró que no recibió dinero para apoyarlo. Lo único que le brindó el ingeniero, dijo, fue "un vaso con agua".

Por tal motivo, el 'youtuber' reiteró su confianza al aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Cree que llegará a la Casa de Nariño para seguir su bandera de lucha contra los corruptos.

"Si me metí en esta locura fue para impedir que al pueblo lo sigan robando", finalizó.

"Gracias por su apoyo @JotaPeHernandez, con su ayuda todo será diferente. A todos los politiqueros, el tiempo de robar se les acabó! #RodolfoPresidente", dijo el candidato en su momento tras sumar la alianza.

Gracias por su apoyo @JotaPeHernandez , con su ayuda todo será diferente. A todos los politiqueros, el tiempo de robar se les acabó! #RodolfoPresidente



Ver: https://t.co/OvxyewHjVX — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 23, 2022

