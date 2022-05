En medio de una tormenta política por la filtración de un video en el que reconoció la existencia de una estrategia para "quemar (políticamente) a Sergio Fajardo", la electa senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta salió en la mañana de este lunes a defender sus afirmaciones.

El fin de semana, la campaña de Fico Gutiérrez reveló ese video, en el que Zuleta afirma: "A Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, hasta en Procuraduría y Contraloría. Fue una tarea dura de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”.



En contexto: 'A Fajardo lo quemamos', sigue Fico; polémico video de senadora del Pacto



En la grabación también dice que ‘Fico’ ha sido una “sorpresita” que ha ido creciendo con el paso de los días. Y agrega: "Y voy a salir hablando de ‘Fico’ con todo lo que tenemos guardado, entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para cuando empecemos a salir, ustedes la puedan replicar por todas partes"



Tras las denuncias de que está impulsando una "campaña sucia" contra los opositores de Petro, Zuleta señaló este lunes: "Nosotros no estamos ocultando nada, siempre publicamos nuestras reuniones y tratamos de que sean lo más transparente posibles. La expresión ‘quemar’ es perder y ese era el contexto de las elecciones". Y agregó en declaraciones a Blu Radio que no se trataba de un "plan para desacreditar a Fajardo" si no que hacía referencia a las denuncias que impulsó como líder social en contra del proyecto de Hidroituango.



Nacida en Ituango el 12 de abril de 1982, Zuleta es la directora del movimiento Ríos Vivos y pertenece al Movimiento por el Agua y la Vida. Desde 2021 hace parte del partido Colombia Humana, que le dio el aval para participar en la coalición política llamada Pacto Histórico, por el que fue elegida como senadora en las elecciones legislativas de 2022.



Zuleta vivió en Ituango hasta los 14 años cuando salió desplazada. Estudió sociología e historia en la Universidad de Antioquia y en 2008, formó parte de un movimiento que se quiso oponer a la construcción en su municipio de la hidroeléctrica más grande del país.



Su trabajo fue reconocido por varias organizaciones internacionales. Durante las protestas callejeras de 2021 estuvo acompañando a los integrantes de la primera línea, y en el lanzamiento de su campaña política estuvo acompañado del precandidato presidencial Gustavo Petro.



POLÍTICA