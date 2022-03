Una polémica se vive en las redes sociales a causa de un comentario que hizo la candidata presidencial Íngrid Betancourt sobre Gustavo Petro en el debate de este lunes 14 de marzo de la alianza de EL TIEMPO y Semana.



Se trata de un hecho que habría ocurrido hace casi 30 años, cuando Betancourt visitó al hoy senador en Bélgica.

En medio del debate presidencial, cuando los candidatos discutían sobre sus cargos pasados, a Petro se le peguntó por la propuesta que le habría hecho Íngrid en es visita en Bélgica, a lo que él respondió: "La defensa del gobierno de Samper, al lado de Carlos Alonso Lucio. Yo lo que hice fue renunciar".



Íngrid aseguró que eso era falso y continuó con el comentario que desató la polémica de las últimas horas: "Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo".



La polémica gira en torno a la salud mental, ya que muchas personas en redes sociales han criticado que se use el tema de la depresión de una persona para ser expuesto públicamente.



Al respecto, Betancourt se pronunció este martes y en una entrevista con Blu Radio y manifestó que no se arrepiente de haber hecho referencia a ese episodio de depresión del también candidato a la Presidencia Gustavo Petro.



"Fue una manera coloquial de expresar los recuerdos de lo que vi en ese momento. (...) No me arrepiento para nada. Cuando uno está hablado de las situaciones de la vida, uno habla de cómo las vio", explicó Betancourt en los micrófonos de ese medio.



La candidata presidencial también aprovechó la oportunidad para señalar que este debate que se ha generado por sus palabras tiene relación con el machismo, señalando que duda que la misma polémica se genere si sus palabras las dijera un hombre.



"Yo no sé si toda esta minucia de entrar a ver si sí o si no, o qué o cómo, lo harían con un candidato hombre. Me parece que es parte, de una manera, un poco machista de interpretar lo que dicen las personas. Los candidatos hombres se dicen entre sí cosas más fuertes que esto", aseguró Betancourt.



Por último, Íngrid se refirió en Blu Radio a lo que pueden o no decir los candidatos y aseguró que "nos hemos vuelto muy correctamente políticos y ya no podemos decir nada, pero esa es la realidad humana".



