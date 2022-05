En el debate presidencial realizado este lunes por EL TIEMPO y Semana, se abordó el tema del machismo en la política colombiana debido a la ausencia de mujeres en estas elecciones, ya que todos los candidatos a la Presidencia en esta campaña son hombres.

Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez en debate de EL TIEMPO y Semana Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

El primero en dar su percepción sobre el asunto fue el candidato Federico Gutiérrez, quien aseguró que "hay mujeres brillantes en todo el país, en todas las áreas, en la política, el periodismo. Yo si quisiera que las mujeres participen más de la política, yo creo que existen los liderazgos suficientes para que puedan tener cargos de dirigir el país, como la Presidencia".



Con respecto a la pregunta concreta de si hay o no machismo en la política colombiana, Gutiérrez señaló que "falta también que aparezcan esos liderazgos que sí existen. Hay muchos. Hasta hace poco estaba Ingrid, estuvo hasta esta semana. Francia también fue candidata. Creo que es importante abrir los espacios".



"Yo no soy de los que creo la ley de paridad es porque toca, por la ley. No, es por las capacidades de nuestras mujeres. Yo cuando fui alcalde, más del 55 % de los cargos de nivel directivo eran ocupados por mujeres por su talento y eran las mejores, no porque simplemente lo dijera una ley", concluyó Federico Gutiérrez.



Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, durante el debate de EL TIEMPO, CityTV Y Semana Foto: Milton Díaz/EL TIEMPO

El candidato Sergio Fajardo respondió sobre el machismo en la política colombiana que "Colombia es una sociedad machista, no es la campaña, es Colombia. (...) Nosotros estamos proponiendo la creación del ministerio de las mujeres, precisamente para darle voz a las mujeres en una sociedad profundamente desigual. Ese machismo es el que lleva a la desigualdad, donde las mujeres, cuando miramos las cifras de desempleo, son las que tienen el desempleo más alto. Las mujeres rurales son las más pobres de las personas pobres en Colombia, no han tenido las oportunidades para desplegarse plenamente en nuestra sociedad".



"Esta es una sociedad machista y la he enfrentado en todas las instancias donde he sido gobernante. Puedo afirmar que nunca ha habido alguien en los gobiernos que tenga una política para apostarle a la igualdad de las mujeres como lo he hecho yo. Lo vamos a hace, estamos listos, tenemos un gran grupo de mujeres", finalizó Fajardo.

Gustavo Petro

Gustavo Petro se dirige al país en el Debate Definitivo. Foto: César Melgarejo EL TIEMPO

Sobre el tema del machismo en la política colombiana, el candidato del Pacto Histórico señaló: "El hecho simple de que aquí tengamos cuatro candidatos hombres en las primeras encuestas es porque esta sociedad es machista, es patriarcal. Lo es en la derecha y lo es en la izquierda, en los movimientos nuevos y en los movimientos viejos. Es machista y nosotros lo tratamos de corregir, eso no es fácil pero lo tratamos de corregir".



"No vamos a hacer. Ya hicimos. Presentamos la primera lista cerrada que permitió que decenas de congresistas fueran elegidos con la mitad mujeres. Es un hecho histórico. De 50 congresistas, 25 son mujeres. Pusimos aquí en la consulta una vicepresidenta negra, de origen humilde que va a gobernar a Colombia. Francia Márquez va a gobernar a Colombia también", aseguró Petro.



