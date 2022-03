El exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, publicó el fin de semana un mensaje de Twitter por motivo de su cumpleaños en el que le agradeció a los colombianos que lo acompañaron durante la celebración.



“Gracias por sus buenos deseos. Espero celebrar mis 78 años desde la Casa de Nariño, con todos ustedes”, dijo Hernández en el mensaje que acompañó con un video.



En el video, Hernández djo: “Hoy es 26 de marzo. ¿Saben qué pasó hoy? Hace 77 años nací en Piedecuesta. He recibido múltiples felicitaciones de todos los santandereanos y muchos colombianos”.



“Para ellos un agradecimiento muy especial, pero también quiero hablarle a toda Colombia. Esas expresiones de apoyo comprometen mi gratitud y sepan que no les voy a fallar. No les voy a fallar. Mil gracias”, agregó.



El también candidato presidencial Gustavo Petro Urrego respondió al mensaje de Hernández, sobre un posible próximo cumpleaños en la Casa de Nariño, diciendo: “Te invitaré”.



La reacción del candidato Petro generó varios comentarios, como risas, en la red social.



