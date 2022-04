La polémica propuesta del 'perdón social' y el encuentro aún no aclarado de su hermano Juan Fernando con Iván Moreno y otros poderosos barones electorales condenados por la justicia colombiana le están pasando cuenta de cobro a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.



En la última semana, Petro y sus principales alfiles políticos tuvieron que salir a dar explicaciones sobre esos contactos, sobre los que han dado versiones contradictorias que le han valido duras críticas al candidato del Pacto Histórico.​



Así, después de defender inicialmente la visita de su hermano a Iván Moreno como desarrollo de su política de 'perdón social' -que ya había enunciado cuando inició contactos electorales con el cuestionado exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez-, Petro pasó a asegurar que Juan Fernando nada tiene que ver con su campaña y terminó hablando de un supuesto complot para afectar su imagen con un escándalo.



La primera medición del impacto de esta situación en el mapa electoral fue revelada este lunes por el Noticiero CM&: la encuesta del Centro Nacional de Consultoría con 211 ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Ellos fueron consultados telefónicamente este 18 de abril de 2022.



Según la encuesta -que tiene un margen de error de 7 % y un margen de confianza del 95 %- en casi la mitad de los consultados empeoró la imagen que tenían de Gustavo Petro después de la polémica pública sobre el 'perdón social'.

Así, un 48 por ciento de los encuestados respondieron que su imagen negativa del candidato aumentó. Un 21 por ciento dijo que su imagen de Petro había mejorado, y un 31 por ciento no respondió o no conoció detalles del asunto (No sabe-No responde). Medellín (52 %), Bucaramanga (50 %) y Bogotá (49 %) son las ciudades donde se reporta mayor imagen negativa del aspirante tras la propuesta.



Ahora, cuando les preguntaron si esa propuesta había cambiado su intención de voto, estas fueron las respuestas: No, un 63 %; Sí, un 19 %; y NS/NR, 18 %. Bucaramanga (27 %); Barranquilla (26 %) y Cali (23 %) fueron las capitales donde más encuestados señalaron que sí cambiarían su voto.



En cambio Bogotá (71 %); Medellín (67 %) y Cali (64 %), la mayoría respondió que su voto seguirá siendo el mismo que tenía decidido desde antes del escándalo.



Iván Moreno, el exsenador que recibió a Juan Fernando Petro en la cárcel La Picota la semana pasada, fue condenado como cerebro del saqueo a Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, su hermano, quien fue elegido como alcalde de la capital para el periodo 2008-2011. No terminó mandato por cuenta de sus líos judiciales y disciplinarios.



De los al menos 2 billones que fueron robados por los protagonistas del llamado 'Cartel de la Contratación' no hay, hasta ahora, el menor rastro.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en la zona urbana de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga

DISEÑO DE MUESTREO: Muestreo probabilístico en una etapa. La estratificación utilizada corresponde a la ciudad; en cada ciudad se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (la base maestra del Centro Nacional de Consultoría); en cada hogar se encuestó a una persona adulta.

TAMAÑO DE MUESTRA: 211 casos

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de muestreo de 7,0% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepción ciudadana sobre la propuesta de “perdón social” de Gustavo Petro

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 2 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 18 de abril de 2022

TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM