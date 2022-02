El expresidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), en una visita que hizo a Santa Marta, además de promover la candidatura de David Barguil a la consulta presidencial, habló del también aspirante Gustavo Petro, de quien dijo que no tiene ni alcanzará la suficiente fuerza electoral para llegar a gobernar el país.



Pastrana aseguró en una reunión con gremios y empresarios que el actual líder de la izquierda en Colombia no debe ser una preocupación, porque aunque encabeza las encuestas, no tiene una representación significativa de electores.

"Su favorabilidad nunca ha pasado del 30 o del 28 por ciento, entonces ¿dónde está el 70 o 72 por ciento restante? Ahí es dónde se concentra la mayor intención de votos, que será la que pondrá al próximo presidente", dijo el representante del conservatismo.



Andrés Pastrana expresó que está convencido de que Petro ya alcanzó su techo, que es precisamente el que ha mostrado históricamente la izquierda en Colombia.



"No estamos en un nuevo país. Aquí los pensamientos no han cambiado respecto a la izquierda y eso se reflejará en las urnas", aseguró el expresidente, y agregó que, aunque entiende la amenaza que ven los empresarios en esta candidatura, no está de acuerdo con el pesimismo y temor que se ha generado en el ambiente por un triunfo inexistente de Gustavo Petro.



Pastrana también advirtió que la izquierda, a pesar de que es la que siempre usa como estrategia denunciar supuestos fraudes, serían los que buscan hacerse con el poder a través de "acciones poco transparentes".

"Ponen a ganar a sus candidatos en las encuestas durante los últimos meses, para después decir que se robaron las elecciones", argumentó.



Igualmente, indicó que Gustavo Petro debe explicarle al país en qué consiste su propuesta de crear una política de sometimiento con los narcotraficantes.



“Que diga qué acuerdo tiene o pretende lograr con ellos, porque es una iniciativa que realmente preocupa por los perjuicios que dejaría a un país tan golpeado por el narcotráfico”, sostuvo.

Pastrana habló sobre el problema del servicio de agua potable en Santa Marta

Por otra parte, el líder conservador lamentó que Santa Marta siga padeciendo por desabastecimiento de agua potable.



"Ha habido falta de interés por parte de los gobernantes, puesto que desde 2002, cuando fui Presidente, dejé estructurada la ruta para que esta ciudad resolviera este problema histórico, dijo el expresidente.



Finalmente, Pastrana vio con positivismo el fortalecimiento de la candidatura de David Barguil en el Caribe y lo referenció como un gran aliado de la región para trabajar en temas coyunturales que contribuirán a generar desarrollo y calidad de vida.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

