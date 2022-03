Esta martes, durante el debate de EL TIEMPO y Semana con los candidatos del Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro se pronunció sobre la denuncia que hizo recientemente el expresidente Andrés Pastrana sobre una supuesta reunión entre Petro y el presidente de la empresa Indra en España.



Indra, empresa multinacional española que ofrece servicios de software para procesos electorales, desmintió dicha reunión y aseguró que su presidente no se encontraba en el país europeo en esa fecha. Esta compañía fue la proveedora del software que adquirió la Registraduría Nacional para el escrutinio de votos de las elecciones al Congreso y Presidencia de este 2022.

Petro explicó en medio del debate que estuvo en una reunión con la directora del Banco Santander, BBVA, Indra y otras principales empresas españolas, en la cual le hizo una pregunta a esta última compañía: "¿El contrato que hicieron con ustedes contabiliza los votos desde la mesa? Y la repuesta fue no, contabiliza los votos desde que la Registraduría les da un informe. Punto", dijo Petro.



"¿Qué significa eso? Que es una mentira, la empresa no va a garantizar que no haya fraude en Colombia porque el fraude se hace es en la mesa, entonces lo que tenemos que no hay garantías de que no se va a hacer fraude en Colombia", añadió el candidato de la Colombia Humana.



Igualmente, el candidato del Pacto Histórico señaló a Pastrana de haber llegado a la Presidencia con frade electoral y puso en duda la transparencia de los datos que suministre la Registraduría de cada mesa de votación en las próximas elecciones.



"Nosotros teníamos por ley el derecho de auditar el software de Indra. A Pastrana, que es hijo de un fraude electoral que condujo al país a la violencia un 19 de abril de 1970, le parece que entonces la ley no nos cobija y que nosotros no tenemos derecho a auditar el software. Yo tengo que decirle aquí a todo el país que ya de nada nos sirve auditar el software de Indra porque no cuenta sino los datos que ya le entrega la Registraduría y esos datos puede llegar envenenados", explicó Petro.



El candidato Gustavo Petro también se refirió al señalamiento de Pastrana sobre una reunión con el presidente español Pedro Sánchez. El expresidente dijo que el Estado español es dueño del 18 % de Indra y esto tendría incidencia en la preparación de un supuesto fraude electoral por parte de Petro.



“Yo prefiero reunirme con Pedro Sánchez y no con el pederasta Epstein. Lo invito a que se reúna con Pedro Sánchez y él no me invite a reunirme con Epstein, los nuevos Epstein, porque eso sí me daría pena”, afirmó el senador.



Relación Pastrana-Epstein

Jeffrey Epstein fue un magnate financiero estadounidense, condenado​ por una red de tráfico de menores en el mundo de élite y señalado como depredador sexual y pedófilo. Epstein se habría ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019.



El expresidente Pastrana ha sido relacionada en varias ocasiones con Jeffrey Epstein, pero la que más revuelo regeneró fue cuando Pastrana apareció en la ‘lista negra’ de celebridades involucradas en la red de tráfico de Epstein revelada por 'Anonymus'.