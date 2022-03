En medio del debate de EL TIEMPO y Semana con los candidatos presidenciales del Pacto Histórico se discutió la decisión histórica de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y una de las repuestas que más impresionó al público fue la de Francia Márquez.



La líder social y defensora de derechos reafirmó que está de acuerdo con tal decisión de la Corte Constitucional e hizo referencia a su vida, señalando que fue madre por primera vez a los 16 años.

"Hoy quienes abortan son niñas, adolescentes, mujeres empobrecidas, indígenas, campesinas y afrodescendientes que no han tenido procesos de formación frente a la sexualidad y la reproducción", señaló la candidata.



Además, Francia puso su experiencia de vida como ejemplo a esta problemática y dijo: "A muchas les ha tocado por sorpresa, como a mí a los 16 años, que fui mamá sin tener una formación sobre la vida sexual y reproductiva".



En otras oportunidades, Francia Márquez ha ahondado en el tema de su maternidad adolescente y ha contado sobre las dificultades que tuvo que atravesar para sacar a sus dos hijos adelante.



"Soy una mamá, una mujer madre cabeza de familia, tengo dos hijos. Como a muchas otras mujeres de este país me tocó ir a la mina, ir a la finca a sembrar, ir a trabajar en casas de familia para sacarlos adelante. Mi primer hijo lo tuve a los 16 años, estando todavía en el colegio", le contó Francia a María Isabel Rueda en una entrevista para EL TIEMPO.



También la abogada y líder social se refirió a este tema en una entrevista con Semana hace unos días, donde contó que cuando quedó embarazada a los 16 aún no había terminado el colegio y que el padre de su hijo la abandonó, por lo que lloró y sufrió mucho, sin embargo, explicó también los motivos que tuvo para no abortar.



“Tuve muchos motivos para hacerlo pero no lo hice pensando en mi familia, pensando en el qué dirán, en el qué me iban a decir, en si me iban a condenar o me iban a señalar o acusar de ser una asesina de niños; pensé en todo eso. La mayoría de mujeres de este país asumen esas maternidades forzadas, pero esa no debería ser la regla, eso no debería de ser así, deberíamos de tener maternidades consentidas, deseadas, con alegría, con amor y no impuestas”, aseguró a Semana.



De acuerdo con esto, la aspirante a la Presidencia reiteró este martes en el debate de EL TIEMPO y Semana que "el gobierno de Francia Márquez y el gobierno del Pacto Histórico tendrá que brindar todas las garantías a las mujeres. Queremos maternidades con amor, consentidas, deseadas y seguras".



Con respecto a la actualidad de sus hijos, Francia aseguró ​que ambos ya terminaron el bachillerato. Uno está haciendo un premédico para irse a estudiar medicina a Cuba y su otro hijo está estudiando inglés en Estados Unidos.



