A tan solo unos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y noticias falsas.



Esta vez se trató de un vídeo publicado en la red Tiktok que rápidamente alcanzó miles de visitas. El usuario del perfil es ornela.cabezas y la descripción de tal vídeo es 'lo que callamos los hijos de la patria”.



En la grabación aparece una mujer respondiendo a la pregunta '¿Qué opino de mi madre Francia Márquez?' Allí la protagonista insulta algunas ideas de la candidata vicepresidencial y asegura que no está de acuerdo con su “mamá”.



Luego del revuelo que causó el vídeo, la fórmula de Gustavo Petro, Francia Márquez recurrió a su cuenta de Twitter para explicar que no tienen ninguna hija mujer. Solo los dos hijos varones conocidos hasta ahora.



“Ni la campaña ni yo tiene relación alguna con ella. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos y maliciosos que solo buscan distraer nuestro trabajo de campaña” pidió la candidata a sus seguidores.



En el trino que ya tiene casi 20 mil ‘me gusta’, Márquez aseguró que la mujer que intenta desacreditarla tiene casi su misma edad, por lo que no podría ser su hija.



“Tan falso como la campaña que hacen. Se quedaron acostumbrados a mentirle al país” expresó Francia, que aprovechó la oportunidad para lanzarle un dardo a sus contrincantes.

Para su información solo tengo dos hijos, no tengo hijas y menos una que casi tiene mi edad. https://t.co/V6JRiL374G — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 25, 2022

🚫FALSO🚫

La usuaria de Tik Tok que se hace llamar en esta red Ornela Cabezas, NO ES MI HIJA. Ni la campaña ni yo tiene relación alguna con ella. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos y maliciosos que solo buscan distraer nuestro trabajo de campaña. pic.twitter.com/Mk1j4hRMq4 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 25, 2022

¿Qué se debe tener en cuenta para las elecciones?

Este próximo 29 de mayo Colombia celebrará unos nuevos comicios presidenciales. Recuerde que para votar es necesario llevar únicamente la cédula y que no serán recibidos otros documentos de identidad.



El sábado 28 a las 4:00 pm empezará la ley seca en todo el territorio nacional. Lo que significa que se restringirá la venta y consumo de alcohol hasta el lunes 30 al mediodía. Los que incumplan la medida deberán pagar una multa de $392.000 pesos colombianos.



El cierre de fronteras terrestres y fluviales será desde el sábado 28 a las 6:00 pm hasta el lunes 30 a las 6 de la mañana. Sin embargo, los colombianos que residan en Venezuela podrán entrar al país para ejercer su derecho al voto.



Para consultar el puesto de votación, tendrá que entrar a la página web de la Registraduría o en la aplicación móvil InfoVotantes. Se recomienda realizar este proceso días antes para evitar sobrecargas a la página. Por último, las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. del domingo.

