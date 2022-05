Durante el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana, que se realiza este lunes 23 de mayo, el candidato Federico Gutiérrez hizo un señalamiento contra Gustavo Petro cuando se discutía en el encuentro sobre el Clan del Golfo.



(Vea también: El debate definitivo, siga en minutos el encuentro de los presidenciables).

"La estructura del Clan del Golfo es algo que hay que combatir y no puede pasar lo que pasó, que se apoderaron de seis, siete departamentos como si nada ocurriera. Yo como presidente voy a estar ahí desde el primer segundo", dijo Gutiérrez.



Sin embargo, el candidato de la coalición Equipo por Colombia aseguró que: "Lo que si es muy grave es ver cómo el Clan del Golfo en muchas regiones le dice a las comunidades que tienen que votar por Petro y que no puede aparecer un voto por Fico".



Petro reaccionó a esta declaración y le pidió a Guitérrez "moderación" y aseguró que "si se pasa del tiempo y hace un ataque personal, incluso señalando un delito, pues debemos poder responder".



(Puede leer: Se inicia votación en el exterior: así es la recta final de presidenciales).



Seguido a esto, Petro respondió: "El Clan del Golfo está ligado a 'La Oficina', que tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar. Uno de los integrantes de esa 'Oficina' fue integrante de su gobierno, Federico".



"Eso no es cierto. Si alguien combatió esas estructurales criminales fui yo. Si alguien logró las capturas de ellos fui yo. Por algo me querían matar, otra cosa es que quieran inventarse eso de parte de su campaña y generar un nuevo debate, pero nosotros atacaremos a todas las estructuras criminales y no aceptaremos una alianza como ustedes sí la han aceptado", replicó Gutiérrez.



Por último, Petro reiteró que "su secretario de seguridad era de 'La Oficina', imagínese, cuidadano la seguridad de los medellinenses un miembro de la 'La Oficina'".



REDACCIÓN EL TIEMPO