Federico Gutiérrez, aspirante a la presidencia de Equipo por Colombia, rechazó la publicación de un video en el que unos manifestantes del Pacto Histórico marchan con un ataúd hecho en cartulina y aseguran que llevan a Fico.



"A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente", dijo Gutiérrez.



"No más odio, no más muerte. Sí a la vida", agregó.



El senador del Pacto Histórico interactuó con varios de los simpatizantes que cargaban un ataúd, en el que se escucha decir que iba “Fico y Uribe”, refiriéndose al candidato presidencial Federico Gutiérrez y al expresidente Álvaro Uribe.

Se trata de una puesta en escena que, todo indica, ocurrió durante las marchas del 1 de Mayo, día de los trabajadores. En este caso, es un municipio de la costa Caribe.



En el video se escucha cuando Bolívar les pregunta a los manifestantes: “¿A quién están enterrando, compañeros?”. A lo que uno de ellos responde, “A Fico y a Uribe”.



Por varios segundos, el senador preguntó lo mismo, y obtuvo la misma respuesta.



Los marchantes se ríen y continúan su camino.



