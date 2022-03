El tema de las expropiaciones de tierras también fue un punto polémico en el debate de EL TIEMPO y Semana. Gustavo Petro habló sobre la crisis del sector agrícola, puntualmente sobre los avicultores, y sobre las importaciones de insumos para los productores de pollo y huevos.'Estoy acá para que Petro no le haga conejo a Colombia', Ingrid Betancourt



“Había una empresa que producía huevos y pollos en Barranquilla y al presidente Duque se le ocurrió expropiarla y se la regaló a Guaidó. Y se la robó. Y quebró. ¿Y sabe de dónde estamos importando esos insumos que se producían en Barranquilla? De Rusia, Bielorusia y Ucrania”, dijo el representante del Pacto Histórico.



Y añadió que la agricultura nacional está al borde de la quiebra “por no darnos cuenta de que no podemos importar nuestra alimentación, nuestra seguridad alimentaria. Si hay 22 millones de hectáreas fértiles, hay que ponerlas a producir todas para industrializar el país. Hablo de tenedores de tierra que no tienen interés en producir”, añadió Petro.



“Sí, pero sin expropiar, como vos lo planteas?, refutó Federico Gutiérrez.

“Cuéntame en las lecturas que has hecho de mi programa dónde hablo de expropiaciones”, respondió Petro.



“El país ya te ha dicho que no. Y te volverá a decir que no. El sector de la caña está notificado de que si usted es presidente, que no va quedar, los va a expropiar. Claro que lo propusiste. Otra cosa es que le cambiaste el nombre”, insistió ‘Fico’.



“Aquí ustedes confunden democratizar con expropiar. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque ustedes se acostumbraron y volvieron normal y defienden el proyecto político que permitió expropiar a 6 millones de colombianos a sangre y fuego, con fosas comunes y masacres. Eso sí lo aplaudieron. Cuando un campesino ex desplazado de su vereda, eso no es expropiación. Jamás he pronunciado la palabra expropiación”.



REDACCIÓN EL TIEMPO