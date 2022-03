Un total de 18 candidatos se disputan las dos curules a la Cámara de Representantes por La Guajira, en las elecciones de Congreso de la República previstas para el próximo domingo 13 de marzo, entre ellas tres mujeres. La gran participación se constituye en un episodio inédito a nivel departamental.



Son seis listas, en las que participan los Partidos de la U; el Partido Mira en coalición con Colombia Justa Libres; el Conservador; Liberal; Colombia Renaciente y el Pacto Histórico, conformadas por tres candidatos cada una.

A pesar del gran número de aspirantes son pocas las propuestas que se conocen. Algunos están desubicados en sus planteamientos y han sido cuestionados por la ciudadanía, ya que proponen acciones más del resorte ejecutivo que del legislativo.



El panorama aún no se ve claro, son cuatro las listas que han cogido ventaja y que llevan el apoyo de toda la maquinaria del sector público y de la clase política tradicional que ha gobernado a La Guajira durante años.



El economista y analista Cesar Arismendi, asegura que “del proceso político actual, me preocupa que la logística que se muestra sea más efectiva que las condiciones y capacidades de los candidatos”.

Explica que, La Guajira alcanzará su madurez y dará un salto en la calidad y en la participación para la conformación del poder político, cuando “los parlantes y la música de todo tipo se silencien y den paso a las voces vivas fomentando convicciones ideológicas y programáticas buscando el interés general. Los parlantes no pueden reemplazar el pensamiento de los candidatos”.



Igual percepción tiene otro de los analistas consultados que prefiere mantener su nombre en reserva, “vienen haciendo la política tradicional masiva, haciendo alianzas con gente que tiene votos, líderes, políticos, comunales, concejales, transacciones monetarias altísimas, es más de lo mismo. Seguimos con la política de la cachucha y de los afiches, pero no vemos propuesta por ningún lado”.

No repetirán curul

Ninguno de los dos representantes con que cuenta La Guajira actualmente aspira a repetir, sin embargo, quieren seguir manejando los hilos del poder. La maquinaria está aceitada con la contratación y las cuotas burocráticas conquistadas durante este cuatrienio, para lograr mantener las curules en cuerpo ajeno.



Alfredo Deluque, del Partido de la U, dará el salto al Senado y se está haciendo arropar por la lista de su partido y la de Colombia Renaciente, con el andamio de la gobernación. Las cábalas políticas apuntan a que entre las dos saldrá una curul.

El centro de Riohacha con vallas de los candidatos al Congreso de la República. Foto: Eliana Mejía

Es hijo de Hernando Deluque, quien no pudo terminar su mandato como gobernador de La Guajira en el período 2003-2005, luego de que el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección por fraude electoral.



‘Nando’ como es conocido acaba de recobrar su libertad, tras pagar una condena de nueve años, impuesta por la Corte Suprema de Justicia por contratación irregular y peculado y se ha convertido en su bastión para impulsar la votación desde Maicao, en donde ha concentrado su accionar.



En la lista de Colombia Renaciente está Jorge Cerchar apoyado por el exgobernador Jorge Ballesteros y varios alcaldes del periodo anterior.



También se encuentra, Teresa ‘Pinina’ Iguarán, cuñada del exgobernador Wilmer González, condenado por la Corte Suprema por corrupción electoral.



Mientras que, por el Partido de la U, está el exdiputado Idelfonso ‘Poncho’ Medina, y Carlos ‘Cosa’ Daza, este último cuenta con el apoyo de la exgobernadora Oneida Pinto, quien es investigada por corrupción.



“Está lista es menos aceitada, ya que el único político tradicional es Poncho Medina, los demás candidatos no son tan fuertes, son fuertes en sus localidades, pero sin ningún efecto a nivel departamental, como lo pueden tener los otros políticos”, indicó el analista.



De otro lado, la actual representante María Cristina ‘Tina’ Soto, del Partido Conservador, decidió hacerse a un costado para darle paso a su hijo Juan Loreto ‘Juanlo’ Gómez Soto, quien hereda todo su fortín político.



Tina Soto, fue llamada a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente estar involucrada en la compra de votos en las pasadas elecciones que la llevaron al Congreso y que fue dado a conocer de forma exclusiva por EL TIEMPO.



Hace poco, la campaña de ‘Juanlo’ fue sacudida por una denuncia sobre el ofrecimiento de escrituras a cambio de votos. Al parecer funcionarios de la alcaldía de Uribia, estarían presionando a los invasores de un asentamiento para que votarán por él y por el senador Carlos Andrés Trujillo.



Uno de los apoyos que recibe es del exgobernador José Luis González, quien acaba de pagar una condena de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.





Juanlo y Deluque, aparecen en el informe ‘Los herederos de todas las formas de corrupción, de la Fundación Paz y Reconciliación.



Otro de los candidatos, cuyo nombre surgió de la nada y que ha tenido un gran ascenso debido al despliegue publicitario, es Pedro ‘Pello Pello’ Solano Saltaren, del partido Liberal, a quien poco se le escucha hablar, de acuerdo a lo expresado por algunos analistas.



‘Pello Pello’ cuenta con cierta maquinaria y es apoyado por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, quien es investigado por la Corte Suprema por haber cometido, presuntamente, actos de corrupción.

Expectativa frente a los resultados del Pacto Histórico

De acuerdo a uno de los analistas consultados, genera expectativa el roll que estará comenzando a jugar el Pacto Histórico en La Guajira con Luis Fernando Lobo, quien protagonizó una huelga de hambre e Igor Díaz, presidente de Sintracarbón.



Por lo que se espera que la votación en las urnas refleje todas esas luchas “es importante ver como ese inconformismo que hay en el departamento y esa percepción de rezago que tenemos, de desafíos sociales y de conflictos generados por diferentes temas se vea reflejado en las elecciones”, dice el analista.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha