En las últimas horas se encendió la polémica luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara realizar un debate presidencial antes del jueves 16 de junio.



Todo empezó luego de que el candidato Rodolfo Hernández anunciara que no participará en un debate de cara a las elecciones de segunda vuelta del próximo domingo 19 de junio.



La decisión del santandereano no gustó a muchas partes de la población. Debido a eso, un grupo de ciudadanos interpuso una tutela que fue fallada a su favor hace unas horas.



El candidato Gustavo Petro anunció en sus redes sociales que está listo para el momento. Su jefe de debate, Alfonso Prada, declaró que envió una solicitud formal a RTVC para cumplir lo dicho por el tribunal.



“Nos ponemos a su disposición para asistir a las reuniones que ustedes estimen pertinentes a fin de acordar las reglas de juego del mismo, y sugerimos amablemente contactar la campaña del candidato Rodolfo Hernández del Movimiento Político 'Liga de Gobierno Anticorrupción' para que personalmente o designando a la persona correspondiente, se desarrolle la reunión" indicó Alfonso Prada en el documento.



La campaña de Rodolfo Hernández aún no se ha pronunciado sobre el fallo.



La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2022

A solo días de las elecciones

Los últimos días han sido de gran tensión política entre los dos bandos de los candidatos. El día de ayer, la hija de Gustavo Petro aclaró a qué se refería con unas palabras que dijo en una entrevista con El País.



La joven de 20 años afirmó en esa ocasión que de no ganar Rodolfo Hernández, habría un estallido social peor que en 2021. Esa expresión le valió críticas en redes sociales y muchos colombianos aseguraron sentirse amenazados.



Rodolfo Hernández también respondió a las palabras de la estudiante de Ciencias Políticas: “Por ahí la hija de Petro está amenazando de que si ellos no ganan, ellos actúan violentamente. Qué tal, y eso es sin poder, que tal con poder cómo sería esta Colombia. Pobrecitos los colombianos en manos de Petro, pobrecitos” indicó el candidato.

