Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; y Carlos Fernando Galán, exconcejal de la capital, libran una ardua discusión pública en la mañana de este martes por la candidatura de Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza). Aunque en tiempos recientes ambos han coincidido en políticas públicas, en especial en el ámbito urbano, e incluso estuvieron en una misma campaña, hoy confrontan sin tregua.

Peñalosa, quien fue derrotado en la consulta por Federico Gutiérrez y hoy es uno de sus cuadros más visibles, rememoró hechos políticos del pasado en la ciudad.



Así, por ejemplo, sentenció que Galán “le está haciendo a Fico lo mismo que Miguel Uribe le hizo a él”.



“Y por eso, tenemos el desastre de Claudia López en la Alcaldía. Fajardo no tiene ninguna posibilidad de nada y solamente hace daño”, sostuvo Peñalosa.



Para Peñalosa la situación viene a cuento porque en 2019 Galán y Miguel Uribe, hoy senador electo y número uno en la lista del Centro Democrático, en la carrera por la Alcaldía de Bogotá, no lograron una unión que le permitió a la alcaldesa Claudia López abrirse camino y ganar las elecciones.



Ante esto, Galán reaccionó: “El que se parece a Miguel es Fico: la misma estrategia, vallas por todos lados, exceso de plata, todos los partidos, los expresidentes, el uribismo y un techo que no le alcanzará para ganar. Y usted Enrique: segunda vez que no lo ve”.



Galán, uno de los dirigentes del partido Nuevo Liberalismo, apoya a Fajardo y considera que a pesar de lo que marca las encuestas él tiene amplias opciones de ganar la presidencia en caso de pasar a segunda vuelta.



Para Peñalosa, la situación es al revés. Según su opinión, Fajardo no tiene opción y está abriendo la posibilidad de que en el país triunfo el populismo, como el exalcalde define la línea política del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.





