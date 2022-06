Este domingo se medirán Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Casi 40 millones de colombianos están llamados a las urnas para escoger al sucesor de Iván Duque.



Los puestos de votación abrirán a las 8:00 am en todo el país y cerrarán a las 4:00 pm. Es decir, que los colombianos tendrán una ventana de ocho horas para ejercer su derecho al voto.



Una vez el reloj marque las 4:00 de la tarde, los jurados de votación empezarán el escrutinio de mesa. En ese momento harán el conteo, verificación y consolidación de los votos.



En caso tal de que a las 9:00 pm no hayan terminado el proceso, este continuará doce horas después, al día siguiente.



Lo mejor es llegar al lugar con el tiempo suficiente para realizar filas y evitar que lo cierren. El puesto de votación puede ser consultado en internet en la página de la Registraduría.



El lugar es el mismo en el que las personas votaron el 29 de mayo, sin embargo si aún existen dudas lo mejor es buscarlo con anterioridad. El día de las elecciones, el sitio web de la entidad se puede ver rebosado de usuarios.



Los resultados de este domingo, los irá sacando la Registraduría por medio de los formularios E-14, con los que se inicia el preconteo.



La ley seca, es decir, la prohibición de compra, venta y consumo de bebidas alcohólicas será entre el 18 y el 20 de junio. Iniciará el sábado a las 6:00 pm y terminará el lunes a las 6 de la mañana.



Conoce la tarjeta electoral que el jurado te entregará cuando acudas a las urnas para ejercer tu derecho al voto en las elecciones de #SegundaVuelta presidencial, el próximo 19 de junio.



Los jurados de votación

A los colombianos que les tocó cumplir como jurados este domingo, su jornada no acabará hasta que hayan entregado todos los formularios diligenciados tras el conteo de votos. Estas personas deben llegar antes de 7:30 am.



Para la segunda vuelta de las elecciones, la Registraduría seleccionó a 690.367 como jurados y a 2.281 comisiones de escrutación.



Es importante recordar que si no asisten tendrán que pagar una multa de 10 salarios mínimos vigentes, es decir, diez millones de pesos. Si es un funcionario público, además será despedido.



Las causales para no ir son enfermedad o muerte de un pariente cercano, no vivir en el país, ser menor de edad o votar en otro municipio.

