Diversos líderes políticos han rechazado los actos violentos en contra del precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien fue intimidado por un grupo de encapuchados en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) en la tarde del jueves.



(En contexto: Petro rechaza actos de violencia contra Fajardo)

"Como en las peores épocas. Violentos impiden a Sergio Fajardo cumplir un compromiso universitario. Es un atentado a derechos políticos esenciales", manifestó Humberto de la Calle.



"Rechazamos la violencia contra el doctor Fajardo en la Universidad Tecnológica de Pereira", dijo Álvaro Uribe. "Esta violencia no respeta ni a apaciguadores ni a indiferentes, solamente a los patrocinadores de odio de la Primera Línea", agregó el expresidente. "Resolvamos lo social en libertad. Votemos bien, estamos en 2022", argumentó.



Carlos Amaya, precandidato de la Coalición Centro Esperanza, dijo: "Solidaridad con

Sergio Fajardo. Es inconcebible la intimidación y la violencia en el escenario político nacional. El cambio que pide el país también tiene que ver con dejar de vernos como enemigos por pensar diferente".

Como en las peores épocas. Violentos impiden a Sergio Fajardo cumplir un compromiso universitario. Es un atentado a derechos políticos esenciales. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 18, 2022

“Mi más absoluto rechazo al acto de violencia ejercido contra Sergio Fajardo”, dijo Petro. “La universidad debe estar abierta a todas las formas de pensamiento, lo contrario solo ayuda a establecer tiranías”, dijo Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana.



(Le recomendamos: 'No nos detendremos': Fajardo tras amenazas de encapuchados en Pereira)



Asimismo, Jorge Enrique Robledo manifestó: "Mi total rechazo a la agresión de la que fue víctima Sergio Fajardo⁩ por parte de encapuchados en Pereira. No más amenazas y violencia contra nadie en Colombia".



"Mi solidaridad con Sergio Fajardo, víctima hoy de un acto violento en Pereira. Las universidades deben ser foros abiertos de discusión, jamás espacios de violencia", expresó el candidato por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.



"Las universidades deben ser espacios de conocimiento y debate, de construcción de la democracia. Mi rechazo a este tipo de acciones. Bienvenido el sano y respetuoso debate sobre las ideas", dijo María José Pizarro, candidata al Senador por el Pacto Histórico.

Encapuchados nos forzaron a abandonar la UTP, algo que no nos había pasado jamás en ninguna universidad. Es una lástima que la violencia política y el odio hagan que unos pocos impidan el libre ejercicio de la democracia. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 18, 2022

"Sacar a la fuerza a Sergio Fajardo de la UTP es la típica matonería de algunos que se reclaman demócratas y anti-fascistas", manifestó el precandidato presidencial por el Equipo por Colombia y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



Igualmente Mábel Lara, cabeza de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo, dijo: "No puede ser que un candidato presidencial no pueda ingresar a una Universidad. Es el colmo y una manifestación absurda de intolerancia. Toda mi solidaridad y respeto por

Sergio Fajardo".



Camilo Romero, precandidato por el Pacto Histórico, también expresó: "En una democracia no pueden suceder actos como los que sucedieron en la UTP en Pereira en contra de Sergio Fajardo. Si algo tenemos que aprender los colombianos es a vivir en medio de la diferencia y a respetarnos. ¡No a la violencia política!".



"Toda mi solidaridad con Sergio Fajardo por las acciones violentas con las que encapuchados le impidieron hacer campaña en la UTP. No podemos permitir que sigan sembrando odio y violencia en nuestros jóvenes. No podemos permitir que destruyan al país", dijo el precandidato presidencial por el Equipo por Colombia, David Barguil.







POLÍTICA

En otras noticias

- Investigan a Katherine Miranda por vallas contra exministra Abudinen



- Gustavo Petro le ganaría a Alex Char en el Caribe, según nueva encuesta