147 puestos de votación en la capital del país tienen riesgo de comportamientos electorales atípicos que van desde puestos con alta participación y presencia fuerte de las campañas políticas, hasta puestos de abstención sistemática y desconocimiento de cómo votar por parte de la ciudadanía.



(Le recomendamos: Candidatos a curules de paz en Antioquia denuncian no tener garantías)



Así lo dio a conocer la nueva la investigación presentada por la Misión de Observación Electoral (MOE) en el lanzamiento de los Mapas y Factores de Riesgo Electoral de Bogotá.



(Puede leer: Alerta por posible trasteo de votos en seis municipios de Antioquia)

Para la MOE regional Bogotá el comportamiento electoral de la ciudad plantea fundamentalmente dos escenarios: Por un lado, alta politización y competencia electoral manifestada no solo en altas participaciones sino concentración de los votos por determinados partidos y, por otro lado, un fuerte desencanto por la política electoral, demostrada en localidades con participaciones muy bajas, fuerte presencia del voto nulo y de tarjetones sin marcar.

Facebook Twitter Linkedin

Riesgo consolidado Congreso 2022 Foto: MOE

Según la MOE Bogotá, existen tres fenómenos que se unen en las localidades de Chapinero, Usaquén, Suba, Teusaquillo, Engativá, Fontibón y Kennedy, que hacen que su comportamiento electoral sea claramente distinto al resto de la ciudad capital.



1. Son localidades en donde las campañas al Senado concentran sus esfuerzos, lo que genera una identificación clara de la relación fórmula Senado – Cámara de Representantes.



2. Son localidades en donde se une un nivel educativo medio alto por parte de la ciudadanía con presencia institucional fuerte, lo que asegura mayor conocimiento sobre cómo y por quién votar.



3. Son localidades nodos de poder político y económico nacional, en consecuencia, más directamente relacionadas con campañas fuertes a la Presidencia y sus consultas interpartidistas. Adicionalmente son las de mayor potencial electoral.



(En contexto: 131 municipios presentan los mayores riesgos para las elecciones de 2022)



Para Aura Rodríguez, coordinadora de la MOE Bogotá, estas características hacen que los puestos de votación de estas localidades destaquen particularmente por altas participaciones electorales, concentración de votaciones por partidos políticos y ausencia de tarjetones no marcados. Vale decir que en estas localidades las autoridades deben estar alerta por la fuerte competencia electoral que hay por parte de las campañas políticas”.



Al mismo tiempo, señaló que “algo que las autoridades electorales deben garantizar es el suficiente material electoral de las consultas interpartidistas, pues son localidades en las que no solo se está jugando las elecciones de Congreso, sino claramente las primarias de la Presidencia de la República y en pasados procesos electorales la ausencia de suficiente material electoral generó altercados en los puestos de votación y medidas improvisadas de solución por parte de las autoridades.”

Desencanto por la política

Facebook Twitter Linkedin

Tipo de riesgo y número de puestos Foto: MOE

Asimismo la organización señaló que en Bogotá ocurre un desencanto por la política principalmente en las localidades del Centro de la ciudad como Martires, Santa fe, Candelaria, Puente Aranda y del sur como Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.



"Allí no solo se concentran la mayor cantidad de puestos de votación con altos índices de abstención, sino que se suman votaciones nulas y de tarjetones no marcados sobre todo de Senado", señala la MOE.



Para Rodríguez, “Ciudad Bolívar con 27 puestos, San Cristóbal con 22 puestos, Bosa con 21 puestos, Rafael Uribe Uribe con 10 puestos y Usme con 8 puestos, son las localidades que más votos nulos se registran, señal de la ausencia de pedagogía electoral por parte de las campañas políticas y las autoridades”.



Sin embargo, el fenómeno de los votos nulos, según el Mapa de Riesgos Electorales de la MOE, tiene un comportamiento específico en la ciudad. Para el informe, la periferia de la ciudad en el norte, en el sur y en el occidente presenta los mayores problemas sobre cómo votar bien.



(Le recomendamos: 'No se deben presidencializar las elecciones al Congreso': MOE)



“Es evidente que en los puestos de votación límites con otros municipios en Bosa, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba y hasta Usaquén, es decir, en la periferia de la ciudad, se encuentra la mayor cantidad de votos nulos”, asegura Rodriguez.



Según los datos de la MOE, tanto la cantidad de votos nulos como la ausencia de dominios electorales de Senado hacen intuir que los Senadores no suelen hacer campaña en la periferia de la ciudad y que, sumado a la débil presencia institucional, hacen que estos puestos presenten irregularidades estadísticas en sus resultados electorales.



Aunque la división de los tarjetones de Congreso y de circunscripciones especiales soluciona la confusión que generaba tener todas las elecciones en un mismo tarjetón, la MOE Bogotá advierte que es necesario generar todos los mecanismos pedagógicos y de capacitación a los jurados y a la ciudadanía frente a los 8 tarjetones que se tendrán ese día.

POLÍTICA

En otras noticias

- 'A Colombia le preocupa la seguridad de sus ciudadanos': canciller



- Arauca: una campaña política bajo el fuego de los violentos