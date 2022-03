Con 118.884 votos obtenidos en las elecciones legislativas del domingo, Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, no solo revalidó su curul, sino que se convirtió en la representante a la Cámara más votada en Bogotá y en Colombia.



Y Miguel Uribe Turbay, con el aval del Centro Democrático, llega por primera vez al Senado con 223.167 sufragios, que lo vuelven, en esta ocasión, en el más votado dentro del uribismo, incluso superando a María Fernanda Cabal -que repite en la cámara alta-, y en el nuevo Congreso de la República.

Los dos congresistas, uno de centro y el otro de la derecha, sorprendieron al mundo político en Bogotá y el país con sus votaciones y, de paso, se convirtieron en los mayhores electores de sus respectivos partidos.



En las legislativas de hace cuatro años, los más votados fueron el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus también en Senado. El primero con 875.554 y el segundo con 540.783.



En Cámara lo había sido el representante por Bogotá Edward Rodríguez (Centro Democrático), con 104.248 sufragios, pero se quemó en estas últimas elecciones.

Estos son los dos más votados al Congreso

‘Tenemos que ir unidos a la primera vuelta, divididos no vamos a ganar la Presidencia’, Katherine Miranda

Katherine Miranda y Karen Abudinen en juicio por 'abudinear'.



¿A qué se debe la alta votación que usted tuvo para la Cámara?



Es un reconocimiento al trabajo en estos 4 años, particularmente en el control político, tanto a los ministros de Defensa como a la ministra Karen Abudinen por el robo de los 70.000 millones de pesos, y el hecho que hubiéramos logrado sacarla del Ministerio, eso ayudó profundamente.



¿El polémico uso del apellido de la ministra le dio votos?



A la ciudadanía no le importa tanto que nos hubiesen hecho bajar las vallas, nos respaldó por el trabajo en la campaña y en la Cámara. Las vallas fueron importantes para marcar referencia frente al logo y el número. La gente ya sabía quién era Katherine Miranda.



¿Por qué le fue bien a usted en Bogotá, pero no igual a su partido?



Nos cobraron el descontento con Claudia López y era algo que esperamos en el partido verde. A mí me fue muy bien también porque he tenido una posición crítica, de crítica constructiva, a la alcaldesa, y eso lo premió la ciudadanía.



¿En qué ha sido crítica con la administración?



En el manejo de la seguridad. No es un tema de percepción. Nos tiene que alarmar el aumento de la tasa de homicidios. Se está pasando una barrera, que es la vida. La solución no es colocar más policías en la calle, sino ver que realmente hay una relación, aunque pequeña, de la pobreza y los delitos. Hay que hacer una política de seguridad fuerte, pero eso tiene que estar acompañado por una política social importante para ayudar a las personas.



¿La división de los ‘verdes’ los afectó?



Mira quiénes ganaron. Personas que han sido críticas y que no han tomado partido por la coalición. Están contando las 14 curules de la coalición, pero inscritos por el verde no son la mayoría. Por ejemplo, Humberto de la Calle es de Verde Oxígeno. Mis cálculos es que los verdes bajamos en participación.



¿Qué piensa de los resultados del Pacto Histórico?



En Bogotá no me sorprende. Siempre ha sido una ciudad que tiene gente muy crítica, con un voto independiente, libre y consciente; sí me sorprenden los resultados a nivel nacional y lo que siento es que Gustavo Petro y el Pacto supieron leer a la ciudadanía. Muchos de sus nuevos congresistas vienen del estallido social, estuvieron en la calle acompañando el paro.



¿Qué candidatura presidencial apoyará?



A Federico Gutiérrez ni de bate. He pedido una reunión del partido verde con Petro y con Sergio Fajardo, porque no podemos ir divididos a la primera vuelta, tenemos que tomar una decisión. Federico Gutiérrez va a recibir un apoyo muy grande y debe contrarrestar eso. Divididos no vamos a ganar la Presidencia.



¿Qué piensa de Íngrid Betancourt?



Como mujer, como política, como madre, Ingrid es una mujer que no me representa, le hace un daño inmenso a la política en el país y es pandita en sus argumentaciones. Una persona que muestra profundo desconocimiento de la realidad colombiana no merece ser candidato presidencial.



‘Seré el líder del muro de contención contra el petrismo y la izquierda radical en el Congreso’, Miguel Uribe

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe Turbay, en campaña al Senado

¿A qué se debe que haya tenido la votación más alta a Senado en Bogotá?



Es la confianza en el trabajo que hice desde la Secretaría de Gobierno y la oposición a Claudia López. Demuestra la ilusión de los bogotanos de promover la renovación política y defender a la ciudad.



¿Qué tanto representa usted al uribismo?



Representó la posibilidad de que los colombianos vivan en paz, puedan progresar y haya inversión social.



¿Por qué le fue mal al Centro Democrático en Bogotá?



No creo que al Centro Democrático le haya ido mal. Tuvo la mejor votación individual, en mi caso también la mejor en Bogotá y en Cundinamarca, y en Congreso tenemos el mismo nivel de senadores que los partidos con mayor votación. El Centro Democrático hoy es una fuerza realmente importante y es la única piedra fundamental para la defensa de la democracia y la libertad, y tenemos la responsabilidad única de promover una candidatura para vencer a Petro y defender el país.



¿Cómo ve el retiro de Óscar Iván Zuluaga y el apoyo a Federico?



Eso es una decisión valiente de Óscar Iván y de defensa, en marco del riesgo que tiene hoy el país. Ahora le queda al partido institucionalmente tomar una decisión que garantice la protección del país.



Seguro va a apoyar a Federico Gutiérrez...



Estoy convencido de que Federico es la mejor alternativa para defender la democracia y la libertad.



¿Garantiza que no renunciará en 2 años para ir por la alcaldía?



Hoy debo asumir la responsabilidad de haber tenido la primera votación y voy primero a promover una alternativa democrática para la Presidencia y, segundo, seré el líder del muro de contención contra el petrismo y de la izquierda radical en el Congreso. Promoveré una fuerza democrática construyendo desde las diferencias.



¿Qué piensa del resultado de Peñalosa en la consulta de Equipo por Colombia?



Peñalosa es un gran ejecutor, demostró dos veces su capacidad de ejecución con absoluta transparencia, y transformó a esta ciudad; sin embargo, las encuestas no lo favorecieron y los ciudadanos en Bogotá probablemente se movilizaron por el voto útil.



¿Por qué cree que al Pacto Histórico le fue bien en Bogotá y, en general, en el país?



No creo que el Pacto Histórico haya sido el ganador en el Congreso. Recoge a congresistas de partidos que ya estaban; de los 16 senadores, el 70 por ciento ya estaban. Ahora se agruparon bajo un letrero nuevo, pero siempre han defendido las mismas ideas de la izquierda radical. El crecimiento es marginal. En Bogotá, el resultado es por la maquinaria y la burocracia de los gobiernos del Polo y de Petro y que, además, mantiene Claudia López.



¿Cómo cree que les fue a los ‘verdes’ y al Centro Esperanza?



Los grandes perdedores de la jornada fueron la coalición Centro Esperanza, los Galán y Claudia López.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: qguirei24