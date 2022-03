En una mañana tranquila y sin alteraciones al orden público, arrancó la jornada de votaciones en Antioquia y en Medellín.



En el departamento hay 5.066.849 personas habilitadas para votar en 14.484 mesas distribuidas en 1.160 puestos de votación. En Medellín son 223 puestos.



En la capital antioqueña, dos de los precandidatos presidenciales ejercen su votación.

Hacia las 8:10 de la mañana lo hizo Sergio Fajardo y a las 8:40 lo hará Federico Gutiérrez. Ambos en el INEM José Félix de Restrepo, un colegio público ubicado en El Poblado, sur de la ciudad.



8:10 a. m.: Sergio Fajardo votó en Medellín

Sergio Fajardo votó en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre las 8:10 de la mañana llegó Sergio Fajardo, precandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, a emitir su voto.



"El mensaje fundamental es voten, voten por la persona que ustedes quieran, pero voten contra la corrupción. Una persona que no participa termina indirectamente apoyando a los corruptos porque les queda más fácil comprar los votos y más fácil ganar. La batalla contra la corrupción se da aquí en las urnas", dijo Fajardo al terminar de votar.



"Estoy muy contento, tengo la convicción de que voy a ser el presidente de Colombia y este es el primer paso", agregó.

9:23 a. m.: Votó Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez votando en Medellín. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, precandidato presidencial, ejerció su derecho al voto en compañía de su esposa Margarita Gómez y sus hijos Pedro y Emilio, desde el Inem José Felix de Restrepo, en Medellín.



"Vamos a ganar, yo lo siento en las calles y me da mucha emoción ver cómo Colombia entera salió desde temprano a votar y aquí lo tenemos que defender es la democracia y las libertades. Hoy vamos a ganar la consulta dentro del Equipo por Colombia y ganaremos luego la presidencia para construir un país en orden y con oportunidades", expresó Fico, tras depositar su voto.



"Ya miraremos los resultados en la noche y seremos una realidad muy fuerte para competir en la elección presidencial y derrotar cualquier tipo de proyecto populista, autoritario y corrupto que esté en el camino", agregó.

10:00 a.m. Problemas para votar

Ciudadanos reclamando porque su cédula no aparece en el puesto de votación del INEM. Foto: David Calle/EL TIEMPO

En medio de la jornada, algunos ciudadanos no han podido votar porque su cédula no aparece registrado. Así le sucedió a Gladys Gómez:



“Voté hace 4 años acá en el INEM, me fijé en la página de la Registraduría y aparezco acá en la Mesa 5. Madrugué supuestamente a votar y no está mui nombre por ninguna parte, no aparece la cédula y la Registraduría nos tiene que solucionar el problema”, contó.



Lo mismo le sucedió a Álvaro Arango: “Llego a mirar mi cédula y no está registrada y es muy extraño porque en este punto he votado 25 años seguidos”.



Para este tipo de casos, la Registraduría dijo que llevará a los votantes hacia su sede en el Centro de Medellín para buscar soluciones.



“Dicen que nos llevan y nos regresan acá, me parece una falta de respeto”, expresó la señora Gómez.

11:00 a.m. El alcalde de Medellín también votó

El alcalde Daniel Quintero votando. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Tras realizar la instalación de las elecciones a las 7:30 a.m de hoy domingo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, realizó su derecho al voto.



"La invitación general es a apoyar la democracia. Más allá de las diferencias que podamos tener en términos políticos, ideológicos, de gustos, la invitación es a unirnos al rededor de la democracia. La democracia nos garantiza la libertad que podamos ejercer la voluntad popular", manifestó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien a primera hora ejerció su derecho al voto en la Sección Escuela Tricentenario.

