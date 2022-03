A las 8 am el alcalde de Cartagena, William Dau, dio apertura a la jornada electoral desde la Universidad de Bellas Artes, en el Centro Histórico, con graves denuncias sobre supuestos allanamientos a sedes de campañas a cámara.



“El CTI de la Fiscalía había hecho allanamientos a una sede de campaña, un actual congresista y candidato a reelección a la cámara, eso lo hizo exclusivamente el CTI de la Fiscalía sin la presencia de otros organismos. Me enteré por un policía que hizo parte de esos operativos”, señaló Dau.



8:30 am: En las Palmeras hubo atrasos por la falta de mesas y sillas para los jurados de votación

El mandatario de los cartageneros va más allá y segura que serian varias las campañas a cámara allanadas.



“… no era solo ese candidato sino fueron varias sedes de campaña que fueron allanadas, pero que la fiscalía no había dicho nada porque aún faltaban diligencias”, sostuvo.



También se conoció que en la Universidad de Cartagena y el barrio las Palmeras hubo atrasos por la falta de mesas y sillas para los jurados de votación porque, según la alcaldía, el operardor contratado tuvo problemas con el transporte.



9 am: La MOE reitera alertas

sobre seis puntos de votación

Las denuncias de Dau se sumaron al llamado que hizo la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre las amenazas de riesgo alto y extremo por compra de votos, trashumancia electoral y constreñimiento al elector en el 26 por ciento de puestos de votación se la ciudad.



La MOE puso la lupa en el llamado cinturón histórico de pobreza extrema de la ciudad ubicado en inmediaciones de la Ciénaga de la virgen y conformado por barrios como Olaya Herrera, San Francisco y La María.



“Cartagena históricamente ha sido azotada por malas prácticas de los actores políticos a la hora de hacer campaña, como la compra de votos, la trashumancia electoral o el constreñimiento al sufragante, entre otros. Eso implica que alrededor del 25 por ciento de los puestos de votación son vulnerables, especialmente aquellos que se concentran en el cinturón de pobreza extrema de la ciudad y los barrios que están al margen de la Ciénaga de la Virgen y la Avenida Pedro Romero como Olaya Herrena”, agregó Walter Arturo Mejía Rivera, vocero MOE Cartagena, que tiene 40 observadores ubicados en puestos claves de votación.

10 am: Graves denuncias de la MOE sobre irregularidades en el inicio de la jornada

"Ha sido una jornada electoral bastante compleja en su arranque: hubo fallas en el suministro de mesas y sillas de algunos puestos de votación por una falla en el operador contratado, y eso conllevó a que puestos de votación abrieran tarde y hubo aglomeraciones de personas, y personas que desde luego se desincentivaron de votar porque no se les permitía el ingreso. El puesto de votación de las Palmeras fue el de mayor gravedad. Además atrasos en el corregimiento de Bocachica (zona insular de la ciudad), Centro comercial Bocagrande, Institución educativa fe y alegría Las Gaviotas y la Universidad de Cartagena", dijo en entrevista con EL TIEMPO Walter Mejía Rivera, delegado de la Misión de Observación Electoral, MOE, para Cartagena.



Según el veedor, además, hubo falla en el registro de votantes, "es decir con el proceso de inscripción que abrió la Registraduría: muchas personas se desplazaron hasta los puestos de votación, donde aparentemente estaban inscritos, y resulta que no. eso ha sido un caso generalizado y si a eso le sumamos las fallas que hubo en el funcionamiento de la plataforma infovotante y de la página web de la Registraduría, en muchos casos la gente se quedó sin saber donde votar".



Según la MOE, el 31 por ciento de las mesas de votación arrancaron hoy su jornada electoral con menos de cuatro jurados y hubo una importante presencia de testigos electorales en el 70 por ciento de mesas.



"Siendo una minoría por lo menos el tres por ciento de las mesas de votación observadas algún jurado al menos tenía un distintivo de campaña y no deja de ser una irregularidad importante", añade .Walter Mejía Rivera, delegado de la Misión de Observación Electoral, MOE.



La apertura tarde de puestos afectó el desarrollo de las elecciones.

11 am: Distrito asegura que el 100 por ciento de

puestos de votación están en operación

En Cartagena hay habilitadas 2.380 mesas de votación en 120 puestos: 100 puestos en la zona urbana, y a esta hora el Distrito asegura que el 100 por ciento de

puestos de votación están en operación.



Hoy, los puestos de votación con mayor riesgo de fraude electoral, de acuerdo a lo observado en años anteriores por la MOE son:



Caño del Oro (en la isla de Tierrabomba)

Centro Cultural Las Palmeras

Institución Educativa Nuevo Bosque

Institución Educativa Ciudad de Tunja

Universidad Tecnológica de Bolívar - sede Manga

Institución Educativa Playas de Acapulco.

