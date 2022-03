La jornada electoral en Cartagena se vio empañada por el hallazgo de dineros sospechosos en el sector de Manga y por la pésima organización y logística que se tradujo en la falta de sillas y mesas para los jurados en varios puestos de votación, y la tardía apertura de al menos cuatro puntos para sufragar, entre ellos La Universidad de Cartagena y Centro Comercial Bocagrande.



Dineros oscuros hallados en Manga

“La Fiscalía General de la Nación, en el sector de Manga, Cartagena de Indias, y en Guaranda (Sucre) realizamos dos diligencias de registro y allanamiento. En estos procedimientos se encontraron 60 millones de pesos, cuadernos con planillas con nombres de candidatos que se iban a beneficiar con ellos para generar compra de votos, documentos de identidad, y posibles valores en pesos, talonarios diligenciados, una chequera y documentos con porcentajes y datos de jurados de votación”, confirmó, en rueda de prensa desde Bogotá, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.



A las 8 am, el alcalde William Dau dio apertura a la jornada electoral desde la Universidad de Bellas Artes, en el Centro Histórico, con detalles de estas graves denuncias sobre allanamientos a sedes de campañas a cámara.



“El pasado viernes, el CTI de la Fiscalía realizó un allanamientos a una sede de campaña, a un actual congresista y candidato a reelección a la cámara, eso lo hizo exclusivamente el CTI de la Fiscalía sin la presencia de otros organismos. Me enteré por un policía que hizo parte de esos operativos”, señaló Dau.

Alcalde Dau hizo las denuncias a primera hora

El mandatario de los cartageneros fue más allá y señaló que se trató de hallazgos a varias las campañas a cámara allanadas.



“… no era solo ese candidato sino fueron varias sedes de campaña que fueron allanadas, pero que la fiscalía no había dicho nada porque aún faltaban diligencias”, sostuvo Dau.

Hubo fallas en el registro de votantes

A las denuncias de Dau, se sumaron revelaciones que hizo la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre irregularidades en varios puestos de votación a primera hora.



“Ha sido una jornada electoral bastante compleja en su arranque, hubo fallas en el suministro de mesas y sillas de algunos puestos de votación por una falla en el operador contratado, y eso conllevó a que puestos de votación abrieran tarde y hubo aglomeraciones de personas, y personas que desde luego se desincentivaron de votar porque no se les permitía el ingreso. El puesto de votación de las Palmeras fue el de mayor gravedad. Además atrasos en el corregimiento de Bocachica (zona insular de la ciudad), Centro comercial Bocagrande, Institución educativa fe y alegría Las Gaviotas y la Universidad de Cartagena”, dijo Walter Arturo Mejía Rivero, delegado de la MOE para Cartagena.



Según el veedor, además hubo fallas en el registro de votantes “es decir con el proceso de inscripción que abrió la Registraduría, muchas personas se desplazaron hasta los puestos de votación donde aparentemente estaban inscritos y resulta que no, eso ha sido un caso generalizado y si a eso le sumamos las fallas que hubo en el funcionamiento de la plataforma infovotante y de la página web de la Registraduría, en muchos casos la gente se quedó sin saber donde votar”, agregó el delegado de la MOE.



Mejía Rivero también sostuvo que el 31 por ciento de las mesas de votación arrancaron su jornada electoral con menos de cuatro jurados y hubo una importante presencia de testigos electorales en el 70 por ciento de mesas.



“Siendo una minoría, por lo menos en el tres por ciento de las mesas de votación observadas algún jurado al menos tenía un distintivo de campaña y no deja de ser una irregularidad importante”, dijo.



La MOE subrayó que la apertura tarde de puestos afectó el desarrollo de las elecciones.

Cartagena

