Según las leyes colombianas, si usted hace parte de uno de estos sectores no está registrado en el censo electoral: miembros de la fuerza pública, condenados que estén cumpliendo pena y aquellos colombianos que hayan renunciado a su nacionalidad.



En primer lugar, las personas asociadas a la fuerza pública, como los policías y militares no pueden participar en política según lo dicta la Constitución Nacional:



“Artículo 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.



El otro grupo poblacional que no votará este domingo es el de los condenados que estén privados de la libertad. Esto incluye a las personas que están cumpliendo la pena desde sus casas.

En Colombia hay aproximadamente 73.000 personas en las cárceles según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Otras 72.000 están cumpliendo prisión domiciliaria.



Sin embargo, aquellos que están privados de la libertad pero aún no hayan recibido una condena, pueden ejercer su derecho al voto. Se estima que esto aplica para unas 23.500 personas en el país.



Los ciudadanos que renunciaron a la nacionalidad colombiana no podrán votar. Tampoco los extranjeros que residen en Colombia. Éstos solo pueden participar en las elecciones de Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales y Alcaldes. No pueden elegir Gobernadores, Congreso ni Presidente.



El censo electoral

Se refiere al número de colombianos habilitados para ejercer el derecho al voto. Funciona como una base de datos electoral en la que están los colombianos que residen en el país o en el exterior y que pueden participar en los comicios. Si una persona fallece o hace parte de unos de los tres grupos explicados arriba, sale inmediatamente del censo.



Actualmente en Colombia pueden votar 39'002.239 personas, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esos potenciales votantes se dividen entre 18'890.331 de hombres y 20'111.908 de mujeres. El lugar donde hay más personas habilitadas es en Bogotá, seguido por Antioquia.

