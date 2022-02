La Registraduría Nacional ha informado que para los comicios del próximo 13 de marzo, hay un censo electoral de 38’819.901 potenciales electores en todo el país. Asimismo, la entidad ha indicado que quienes están habilitados para votar son las personas mayores de 18 años que tienen cédula de ciudadanía.



No obstante, hay ciudadanos que hacen parte del grupo de excepción y que no podrán votar en las elecciones de Senado, Cámara e interpartidistas.

Entre las personas que no hacen parte del censo electoral están aquellos que tienen pérdida de derechos políticos, lo que significa que renunciaron a la nacionalidad colombiana.



La Registraduría también ha señalado que los miembros de la fuerza pública que integran al personal uniformado tampoco pueden participar en los procesos de votación ciudadana y de elección representativa.



"Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, establece el artículo 219 de la Constitución.



Por otra parte, las personas que se encuentran privadas de la libertad en centros carcelarios tampoco están habilitadas para participar en los sufragios. Esta norma también es aplicable para los condenados que tienen beneficio de casa por cárcel.



Cabe hacer la salvedad, que aquellos sujetos que están privados de la libertad, pero no tienen una condenada establecida en el momento de las elecciones, aún podrán ejercer su derecho al voto si así lo desean.



Como apartado final los ciudadanos fallecidos no pueden votar. En tal caso de que en el proceso electoral se constate la suplantación de identidad con nombre y cédula de un difunto, la entidad y cuerpo encargado de la supervisión podrá ejecutar las sanciones correspondientes a la ley.



