Así como la protesta social les abrió la puerta a varios líderes jóvenes que participaron en ellas para buscar una curul en el Congreso, hay otros que están en partidos políticos que han permanecido del lado del Gobierno y de la Fuerza Pública y han rechazado los actos de violencia que ocurrieron en algunas manifestaciones sociales del año pasado.



En la orilla del uribismo hay tres jóvenes que están buscando llegar al Congreso y tienen varias propuestas para los mismos jóvenes que buscan atender esos reclamos que se escucharon por parte de ellos en las calles para lograr el avance y el desarrollo del país.



A sus 36 años, Miguel Uribe Turbay es cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático y una de las figuras más jóvenes por las que el uribismo está apostando en la campaña congresional. El exsecretario de Gobierno de Bogotá tiene todo un paquete de propuestas en caso de que llegue al Capitolio. El candidato uribista le dijo a EL TIEMPO que tiene “respeto absoluto por la protesta” social, que encabezaron en una alta proporción los jóvenes del país, pero que su posición es “rechazo absoluto a la delincuencia, el vandalismo y el terrorismo urbano. Una cosa son los jóvenes que protestan y otras, los delincuentes que destruyen”, afirma.



“Los jóvenes, con razón, han reclamado durante años soluciones a los problemas históricos del país. Es evidente que la pandemia ha profundizado la falta de oportunidades y hoy, desafortunadamente, hay más de 1,8 millones de jóvenes sin trabajo”, sostuvo Uribe Turbay.



José Jaime Uscátegui, quien compite para la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, manifestó: “Entiendo el clamor, la inconformidad y el desprecio –incluso– que se siente hacia la política, el Gobierno, el Congreso y la justicia, pero mi principal llamado y respuesta para los jóvenes es que los problemas de Colombia no se resuelven quemando policías”.



“A los jóvenes les cuento que ya la Policía se está modernizando. Esto eleva los estándares para tener una mejor Policía y que tenga una mejor interacción con los jóvenes. Les digo que en lugar de estar hablando de dosis mínima de droga, más bien pongamos a hablar a la juventud colombiana de dosis mínima de estudio, de trabajo, de empresa, de familia”, expresó Uscátegui.



El candidato uribista les hizo un llamado a los jóvenes para enfocarse “en los temas de seguridad, que no tienen color político y deberían ser una preocupación de todos por igual”.



“Si nosotros los jóvenes participamos desde lo comunitario en recuperar esa seguridad, podemos tener otras oportunidades. Cuando hay seguridad, hay posibilidad de estudiar, trabajar, hacer empresa, conformar familia”, dijo.



Sergio Rodríguez, quien apenas tiene 28 años, busca una curul en la Cámara de Representantes con el aval del uribismo y coincide con los otros dos candidatos en que la gente tiene “derecho” a diferir de las posiciones de los servidores públicos y protestar por ello, pero que no está de acuerdo con “actos terroristas” como los que ha habido en algunas manifestaciones sociales.



“Las protestas de hace unos meses afectaron la seguridad de absolutamente todos: los jóvenes, los mayores, las mujeres, los hombres, la clase media, la popular”, le dijo Rodríguez a EL TIEMPO. Para él, hay temas que afectan a los jóvenes como, por ejemplo, la lucha contra la droga, en la que se debe condenar todo el proceso.



Al igual que jóvenes que están en las listas del Pacto Histórico o de la Coalición de la Esperanza para el Congreso, estos tres jóvenes buscan levantar la voz de aquellos de su generación que luchan de manera pacífica para que Colombia tenga los ajustes sociales que se requieren.

