Son 146 candidatos quienes se están disputando las 17 curules en la Cámara de Representantes con las que cuenta Antioquia.



EL TIEMPO habló con las cabezas de listas de nueve de las inscritas para los comicios del 13 de marzo y les hizo preguntas claves sobre el futuro del país, como la pospandemia, así como obras o proyectos que impulsarán en caso de alcanzar una curul.



¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?

Luis Reinaldo Tejada (Salvación Nacional):



Indiscutiblemente todas las economías de los países del mundo, estamos teniendo dificultades para controlar las consecuencias que nos está dejando el fenómeno de la pandemia covid-19.



El Movimiento de Salvación Nacional, que nunca ha estado en el poder, plantea algunas propuestas de gobierno que nos ayuden a solventar este desequilibrio económico como: promover una política para asegurarles a los inversionistas locales y extranjeros un panorama seguro de inversión en el país en los sectores cruciales, flexibilizar las cargas tributarias y el fácil acceso a los créditos, con periodos de gracia para todo el sector productivo nacional, fortalecer la confianza entre el sector público y privado generando sinergias entre las diferentes regiones del país con el fin de que se dé una dinámica económica nacional con proyección al mercado exterior de los productos colombianos, volcar su respaldo al campo y generar infraestructura vial, especialmente fortalecer las vías terciarias para acercar y cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano.

David Alejandro Toro (Pacto Histórico):



El partido tiene dos líneas, una propuesta estratégica para generar, entorno al empleo, crédito blando, acceso a créditos de pequeñas y medianas empresas y reactivación económica en todos los sectores. Estoy hablando en lo estratégico, lo que se da a largo plazo.



Otro importante es el tema de turismo. Este sector terminaría solventando la pérdida que se genere por lo que propuso Gustavo Petro, de la no exploración de petróleo desde el 8 de agosto. Hay que hacer una aclaración, una cosa es la exploración, explotación y otra la exploración. O sea, que seguimos sacando el petróleo que ya encontramos, seguimos vendiendo ese petróleo que encontramos pero después del 8 de agosto no volvemos a buscar.



Pero, económicamente de dónde sacamos esos 12.000 millones de dólares que se dejan de percibir por el tema de hidrocarburos o la descarbonización de la economía. Fácil: 12 millones de turistas. Ya está estudiado que cada turista puede gastar 1.000 dólares en un viaje al extranjero, llegando a Colombia 12 millones de turistas nos va a permitir suplir esos 12.000 millones de dólares y tenemos una ventana entre 8 y 12 años para llenar ese hueco.

Ana Carolina Arboleda (Alianza Verde):



En relación a la reactivación económica, es importante recordar que el partido como un ente jurídico que es, no tiene unas directrices encaminadas a crear u ofrecer propuestas encaminadas a la reactivación económica post pandemia, lo que sí es claro, es que en época de elecciones son muchas las promesas que se hacen y que pueden llevar a mayores decepciones de los votantes al no verlas cumplidas.



Se procura realizar las propuestas por bancada, lo que significa que las ideas de algunos o algunos de los congresistas pueden coincidir o que la propuesta puede ser tan tractiva que capta la atención de los demás miembros de bancada y, en ese sentido buscan crear mecanismos que permitan la reactivación.



En el caso de congresistas actuales, sabemos que hay quien ha luchado por lograr una renta básica, que permita a los menos favorecidos cubrir necesidades vitales; otros en cambio han propuesto la creación de empleos tanto públicos como privados, etc. En todo caso la reactivación económica requiere de varios factores: creatividad, voluntad política y que finalmente esta pandemia llegue a su fin.

John Edison Molina (Partido Conservador):



No solo en la pandemia, sino históricamente, el movimiento animalista y las fundaciones que trabajan por la protección y el bienestar animal se ven en aprietos para garantizar la calidad de vida de los cientos o miles de animales que rescatan a diario en todo el territorio nacional.



Desde el Congreso de la República promoveremos acciones para fortalecerlas y garantizar su sostenibilidad. En ese sentido, buscaremos que las administraciones municipales, departamentales y el Gobierno Nacional generen espacios para la visibilización, reconocimiento y fortalecimiento de estas organizaciones.



Asimismo, buscaremos que se adopten en toda Colombia ejercicios pedagógicos y de promoción del menú verde que permitan generar un crecimiento en la industria vegana y vegetariana. Esto aportará, no solo en el crecimiento de este sector, sino que disminuirá el impacto medioambiental que tiene el consumo de carne en nuestro país. Así, fomentaremos el crecimiento económico sostenible.

Pedro Baracutao Garcia (Comunes):



Nuestro partido propuso en plena pandemia la Renta Básica Universal proyectada como un ingreso mínimo vital para la gente desempleada, millones de trabajadores informales, madres cabeza de hogar, migrantes venezolanos… La economía se reactiva incentivando la industria nacional, lo cual generaría más empleo, y otorgando subsidios a los campesinos para no importar todos los productos de la canasta familiar como hasta ahora. También hay que incentivar la pequeña y mediana empresa para que surjan con garantías de sostenibilidad. Valorar al campesinado y brindarle las condiciones para que pueda producir y sacar sus cosechas en condiciones dignas.

Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático):



El país ha crecido su economía de manera eficaz después del efecto pandemia, se requiere crear mayores condiciones para continuar la reincorporación laboral que ha sido exitosa pero no suficiente.



Se requieren medidas como la disminución de aranceles a productos necesarios para la producción de alimentos que permitan la disminución del precio al consumidor final y contener efectos inflacionarios.

Víctor Javier Correa (Centro Esperanza):



Sin duda alguna la pandemia afecto sensiblemente la economía Colombiana, pero la crisis de la misma no empezó hace dos años, la reducción de la participación de la industria en el PIB nacional, la quiebra de los productores agrarios, la migración a la economía de rebusque tiene su origen en las agendas económicas que viene por lo menos desde los gobiernos de César Gaviria.



Nuestras propuestas se fundamentan en la protección, promoción e impulso de la industria nacional para la satisfacción del mercado interno y la producción de excedentes de exportación en sectores claves como el textil y confecciones, el agro y la minería nacional.



Renegociaremos los tratados de libre comercio, impulsaremos la inversión en educación ciencia tecnología e innovación, pondremos aranceles al máximo permitido por la OMC a las importaciones de confecciones provenientes de Asia entre otras.

Guillermo Palacio (La U):



Durante los últimos meses, los militantes del partido nos hemos dedicado a #escucharparacambiar



La situación económica del país es preocupante. Los precios están por los cielos, la crisis de contenedores y las dificultades que se están dando en puerto con las navieras en el país, han agravado la situación. Todo está más caro, pero la capacidad adquisitiva de los colombianos no ha incrementado. Esto solo produce hambre y desesperanza.



Con este nuevo Congreso, se le apuntará a continuar fortaleciendo el tejido empresarial en el país, labor que viene liderando el partido. Sin empresa no hay desarrollo. Requerimos catalizadores que permitan romper las estadísticas, incrementar el emprendimiento y la empresa, y disminuir el desempleo. Esto es esencial para recuperar el rumbo.

Julián Peinado (Partido Liberal):



Las cifras muestran una mejoría en las cifras de desempleo. De acuerdo con el DANE, de 15,9% en 2020, el país pasó a un 13.7% el año pasado. Esto muestra una leve recuperación que no eclipsa dos problemas: estamos lejos de las cifras antes de la pandemia y hay al menos tres (3) poblaciones especialmente afectadas: las mujeres, los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales del país.



Por lo tanto, el Estado debe enfocar su esfuerzo en atender las necesidades particulares para el acceso al empleo de estas poblaciones. Frente a los jóvenes, considero importante buscar mecanismos de promoción del empleo juvenil que cree incentivos para que desde el sector público y privado se contrate en condiciones dignas y bien remuneradas a los menores de 28 años.



Frente a las mujeres, la carga de funciones del hogar sigue dificultando la recuperación de las cifras. En ese sentido, propuestas como la que ya hemos adelantado de flexibilización del horario de trabajo para madres cabeza de familia permitirá que las mujeres mantengan sus empleos y balanceen las cargas con las demás responsabilidades. Por supuesto, esto no deja de lado la necesidad de una transformación cultural que balancee las cargas de las responsabilidades del hogar entre hombres y mujeres.



Por último, debemos insistir en crear condiciones que les permitan el acceso a los insumos para la producción y a una remuneración justa y competitiva de sus productos. Esto puede lograrse a través de políticas tributarias estratégicas y de la inversión en el desarrollo de las zonas rurales: el acceso a servicios públicos, carreteras para la movilidad e infraestructura para la tecnificación de la producción.

¿Cuál es su posición sobre la posibilidad de que Hidroituango se termine su segunda fase con otros constructores? (de acuerdo / desacuerdo y ¿por qué?)

Luis Reinaldo Tejada (Salvación Nacional):



Estoy en desacuerdo que se vaya a cambiar a los actuales constructores en la segunda fase del proyecto. Hidroituango representará el 17% de la nueva generación de energía para el país. Un proyecto en ejecución cercano al 90% significa que prácticamente ya es viable operativa, técnica y financieramente como para llegar a cambiar a los actuales constructores.



Con esta improvisación de la posibilidad de cambiar a los actuales constructores, se generaría una pérdida de tiempos para la entrega de la energía de los 2.400 kilovatios, además de las sanciones pecuniarias, fiscales y legales del mismo proyecto en sí y la misma estabilidad de la obra. También se presentaría una gestión gerencial de desconocimiento y de experiencia operacional obtenida por los actuales constructores a lo largo de la ejecución del proyecto. Toda esta situación de incertidumbre podría poner en riesgo un alto porcentaje de la demanda de generación de energía que requiere hoy el país.

David Alejandro Toro (Pacto Histórico):



Estoy de acuerdo, primero, con que se termine Hidroituango, eso no tiene discusión. Lo segundo en qué condiciones deberíamos terminar Hidroituango, que hay un asunto ético por el nivel de corrupción, por el de cooptación del poder en el caso de EPM y que llevó al desastre de lo que pudo ser Hidroituango y estoy hablando de que 220.000 personas estuvieron adportas de morir en un verdadero desastre y alguien tiene que ser responsable de algo que pudo suceder en el tema de vidas pero hay un tema económico importante.



Así que hoy los constructores, en esta segunda fase que se ha hablado y he escuchado hablar al gerente de EPM de quién va seguir con Hidroituango y se abre una licitación, normal y hoy inclusive podrían participar los actuales constructores por lo que acaba de suceder con las aseguradoras. La pregunta es éticamente, mediáticamente, políticamente, socialmente cuál sería el costo que deberían pagar estos constructores que construyeron todos los errores.

Ana Carolina Arboleda (Alianza Verde):



El caso de Hidroituango es un tema muy delicado del que conocemos sólo aquello que nos muestran los medios, la realidad sólo la conocen aquellos que han estado involucrados directamente en el proyecto, sin embargo, de lo que conozco, considero que sería un error que fueran otros contratistas quienes terminen el proyecto. Los primeros no sólo conocen el proyecto y están familiarizados con el proceso, son también conocedores de la región y de los detalles de la situación.

John Edison Molina (Partido Conservador):



Hoy lo importante es que se termine la obra lo antes posible para hacer foco en las consecuencias que por su ejecución tuvieron los ecosistemas y la fauna silvestre que habitaba los territorios afectados. Además, de miles de familias multiespecie que han sufrido en las diferentes etapas del proyecto. Se necesita identificarlas y garantizar su protección, reencuentro y reubicación.

Pedro Baracutao Garcia (Comunes):



De acuerdo, por las situaciones de corrupción que se evidenciaron en diferentes instancias. Hidroituango es un proyecto que se hizo encima de los muertos, generó desplazamiento forzado, la desaparición forzada...es un crimen ambiental de grandes proporciones. Sin embargo hay que sacarlo adelante por los recursos públicos invertidos y por la importancia energética que acarrea para el departamento y la nación.

Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático):



No es viable nuevos contratistas: Generaría retraso, sobrecostos innecesarios y rompe cronograma de obras. Eso afectaría la estabilidad energética del país. Actuales contratistas deben terminar, no obstante la obstinación politiquera del alcalde de Medellín que pretendió lo contrario.

Víctor Javier Correa (Centro Esperanza):



Nosotros tuvimos razón todo el tiempo frente a los engaños de la administración de Quintero, dijimos que las aseguradoras debían pagar, el buscó obstaculizarlo todo el tiempo montando un show político, hoy pagaron las aseguradoras, frente al cambio de contratistas insistimos que por la seguridad física y jurídica del proyecto lo imperativo era terminarlo, el informe de Poyry que ocultaron nos dio la razón y deberá llevar al proyecto a generar energía con estos mismos contratistas. Ahora quiere cambiarlos para la última etapa con el proyecto casi terminado, eso suena a un capricho del alcalde que deja muchos interrogantes y levanta suspicacias.

Guillermo Palacio (La U):



Creo que lo más importante es que el proyecto llegue a término y pueda entrar en operación total lo más pronto posible. Para los colombianos y en especial para los antioqueños, es de vital importancia el éxito del proyecto. No solo Colombia depende de este para suplir la demanda de energía del país, el Departamento de Antioquia tiene condicionados múltiples proyectos importantes para la vida y el desarrollo del departamento, a los recursos provenientes de Hidroituango.



Mientras los constructores iniciales den garantías, deberían continuar.

Julián Peinado (Partido Liberal):



Lo que necesitamos es que Hidroituango comience a funcionar. Quién pueda ofrecer garantías de que lo hará, atendiendo a la evidencia y al ajuste presupuestal, debe continuar con la obra. Está en juego la seguridad energética de Colombia y la región.

