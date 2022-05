El covid-19 dejó en todo el planeta una crisis de educación que deberán enfrentar los líderes mundiales durante los próximos años. De acuerdo con la Unesco y la Unicef, la pandemia del covid-19 fue catastrófica para el sector, siendo los países latinoamericanos los más afectados.

En Colombia, el próximo presidente y su Gobierno tendrán que enfrentar grandes retos: los bajos resultados en términos de calidad; la dificultades en acceso, financiación y permanencia en distintos niveles educativos, pero sobretodo en la educación universitaria; la disminución en el aprendizaje por culpa de los dos años en los cuales no se acudió a las aulas de manera presencial, entre otros.

(Lea también: Fecode anuncia su respaldo a la campaña presidencial de Gustavo Petro)

En ese sentido, los dos candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández que se disputarán la presidencia el próximo 19 de junio han hablado ya de cómo enfrentarían las distintas problemáticas relacionadas al sector educativo en el país.

Si bien sus enfoques son distintos, llama la atención que no solo la palabra educación es nombrada casi la misma cantidad de veces en su programas de Gobierno (47 en el de Hernández y 48 en el de Petro) sino que también tienen la misma cantidad de propuestas relacionadas a este tema, ambos tienen un total de 30 propuestas cada uno en temas de educación.

Propuestas en Educación de Gustavo Petro

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro obtuvo el primer lugar en la primera vuelta presidencial. Foto: Vladdo

En el caso de Petro, por ejemplo, el candidato propone una educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Uno de los temas clave en los que se enfoca el candidato de izquierda es mejorar el acceso y la permanencia, para eso plantea: la búsqueda activa de población desescolarizada, transporte pertinente, seguro y continuo, el apoyo a las familias cuando sea necesario, la alimentación adecuada, ampliación y mejoramiento de la infraestructura.

(Le recomendamos: Gustavo Petro propone condonar créditos del Icetex)

Además también plantea educación superior pública, gratuita y de calidad. “Crearemos un sistema nacional de educación superior a través del cual se fortalecerá la red de universidades públicas, el SENA y los colegios de educación media ampliando cobertura, acceso, permanencia, calidad y pertinencia la investigación y la extensión social articulados entre sí y con el sistema de Ciencia y Tecnología. Esto implica elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo”, destaca su plan de Gobierno.

En cuanto al Icetex, siendo bajo su Gobierno la educación pública el candidato plantea transformar “la lógica bancaria del Icetex” y crear un “ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios”. Así entonces el Icetex se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el exterior. No se especifica cómo el Plan de Salvamento liberará los 7 billones de pesos en deuda de usuarios que maneja el Icetex.

Crearemos un sistema nacional de educación superior a través del cual se fortalecerá la red de universidades públicas, el SENA y los colegios FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, en temas de primera infancia plantea mejorar el acceso a alimentación cambiando el plan de alimentación de la primera infancia para que los niños y niñas menores a 6 años obtengan los alimentos a través de un modelo en el que la comunidad (y no una empresa) es la encargada del manejo de los recursos y la logística de la alimentación.

(Le puede interesar: Petro: El líder que ilusiona a la izquierda con llegar a la Presidencia)

De acuerdo con un análisis de la la Fundación Empresarios por la Educación el enfoque de Petro en temas de permanencia es importante en un país con altas tasas de deserción y abandono de los estudios como ocurre en Colombia. Sin embargo, los expertos también indican que si bien Petro “menciona focalización, prevención de deserción, cierres de brechas, etc. no especifica cómo y no menciona medición ni remediación de aprendizajes”.

En el caso de Petro, si bien aún no se sabe con claridad quien sería su ministro de Educación, a inicios de este año le ofreció el cargo al excandidato Sergio Fajardo, quien en su momento rechazó la oferta.

Propuestas en Educación de Rodolfo Hernández

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández avanzó a la segunda vuelta en la campaña presidencial 2022. Foto: Vladdo

Por su parte, en el caso del candidato Hernández el plan de Gobierno empieza haciendo un análisis de las problemáticas que este sector tiene en el país y entregando soluciones con propuestas como: promover mejoras en la calidad y la cobertura de la educación básica, media y superior. Además, señala, es necesario mejorar el desempeño docente para así aumentar la calidad educativa del país.

(Le recomendamos: 'Que todos puedan estudiar de día', Rodolfo Hernández sobre la educación)

Por ejemplo buscará llevar al 0 % la deserción escolar, un reto difícil teniendo en cuenta que las razones para la deserción pueden responder a una gran cantidad de factores. “Nuestro compromiso es examinar acciones que nos permitan alcanzar el 0 % en el número de estudiantes que abandonan sus estudios (preescolar, primaria y bachillerato). Para lograrlo se requiere establecer la jornada única en todos los colegios públicos, con alimentación y transporte garantizados”, señalan su plan de Gobierno.

Hernández también tiene un gran énfasis en el bilingüismo y entre sus propuestas está que el sector educación se lleve la mayor parte del gasto público del país, algo que ya sucede púes el sector Educación es el que actualmente tiene la mayor asignación de fondos públicos desde hace varios años. “En nuestro gobierno, el más alto presupuesto siempre será dedicado a la educación, por eso, año a año, se garantizará que este sector tenga el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB”, enfatiza su plan de Gobierno.

En la educación universitaria Hernández plantea condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el Icetex, aplicando inicialmente tres filtros: estudiantes activos, con el fin de evitar la deserción; quienes hacen parte de los estratos 1 y 2; quienes obtengan los mejores promedios. “Con una educación superior cubierta al 100 %, el Icetex pasará a ser una entidad que financia con préstamos a bajos intereses, solo la educación de aquellas personas que deseen estudiar en universidades privadas y/o extranjeras”, señala el candidato.

(Lea también: Rodolfo Hernández: quién es y qué propone el candidato presidencial)

En nuestro gobierno, el más alto presupuesto siempre será dedicado a la educación FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la Fundación Empresarios por la Educación Hernández se queda corto en temas de educación en la primera infancia, pues no tiene propuestas directamente relacionadas con la educación de niños y niñas entre los 3 y los 5 años. Además, si bien el ingeniero habla de “cierres de brechas, jornada única, bilingüismo, infraestructura, etc., no especifica cómo y no menciona medición ni remediación de aprendizajes”, destacan.

En el caso de Hernández el escogido para ser su ministro de Educación sería el reconocido novelista William Ospina, autor de obras literarias como ‘El país de la canela’, ‘Guayacanal’ y ‘La serpiente sin ojos'.

(Lea: Rodolfo Hernández: detalles de la vida del candidato presidencial)

REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticas