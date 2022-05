En su primera declaración pública tras las denuncias de Gustavo Petro de una amenaza en su contra, el presidente Iván Duque dijo que rechaza este hecho y aseguró que los organismos de inteligencia no tienen ninguna evidencia de un plan para atentar contra el aspirante de oposición.



Duque, en una entrevista con Blu Radio, dijo que rechazaba la supuesta amenaza- sin pronunciar el nombre del dirigente del Pacto Histórico- contra él y destacó que él en estos momentos cuenta con uno de los esquemas más robustos de protección.



“Rechazo todas las amenazas, de manera tajante, y de hecho nos hemos preocupado por fortalecer la seguridad de los candidatos. El candidato que usted menciona es quizá una de las personas más protegidas que tiene el país. Un esquema supremamente robusto. Afortunadamente, después de que esta información salió, se corroboró, por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, no hay ninguna información de los cuerpos inteligencia que valide esa información”, dijo Duque.



La Fiscalía General de la Nación, por su parte, anunció que abrió una investigación de oficio por las supuestas amenazas contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, quien canceló una gira por el Eje Cafetero y denunció posibles riesgos para su integridad.



“El equipo de fiscales e investigadores del Eje Temático de Amenazas contra Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, que asumió el caso, se contactó con los encargados de la seguridad del señor Petro Urrego y con las personas de su campaña para obtener detalles sobre el origen de la información”, señaló el ente investigador.

Lamentable que tenga que suspender la gira del eje cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación política a la que han llegado. pic.twitter.com/4dZMaD7Y9C — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2022

La información de las amenazas se conoció mediante un comunicado de la campaña, en el cual se afirmó que “se ha recibido información que podría poner en riesgo la integridad del candidato presidencial, por lo cual la campaña ha preferido guardar prudencia”.



Minutos después de la cancelación de la gira del candidato y su denuncia, la Policía Nacional afirmó que “hasta el momento no tiene ninguna información de inteligencia ni vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato”.



De igual forma, la institución manifestó que la información revelada por Petro fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General para “verificar” las denuncias del candidato.



Algunas informaciones sobre las amenazas a la integridad de Petro hablaron que detrás de estas supuestas intimidaciones estaría un grupo criminal que opera en la zona llamado ‘la Cordillera’.



En ese sentido, el ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó la apertura de un proceso y afirmó que “luego de haber consultado con las fuerzas militares y con las agencias de inteligencia del Estado, no se ha evidenciado ningún plan que corresponda al grupo delincuencial organizado de ‘la Cordillera’, que opera en el departamento de Risaralda”.



Y agregó que Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, tienen uno de los esquemas de seguridad más robustos “tanto en sus anillos principales de seguridad como cuando hacen desplazamientos a los diferentes lugares de la ciudad”.



Frente a la situación, otros candidatos presidenciales se pronunciaron. Sergio Fajardo declaró que en Colombia nadie se puede “dar el lujo de dudar o deslegitimar una amenaza de muerte”, por lo que las denuncias respectivas se deben tramitar “con todo el rigor”. A su vez, Rodolfo Hernández manifestó que “la vida es lo primero” y que “amenazar de muerte a un candidato es amenazar de muerte a la democracia”.





