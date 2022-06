El candidato presidencial Rodolfo Hernández obtuvo la segunda votación más importante en las elecciones del pasado 29 de mayo. Números que le aseguraron un puesto en los comicios de segunda vuelta.



Aunque el santandereano lleva años siendo un político conocido en el país, muchos aún se preguntan sobre su vida. El ingeniero de 77 años vive en un apartamento al norte de Bogotá, ubicado en la calle 93 con carrera séptima, en frente del Parque El Chicó.



El lugar, que apenas compró hace dos meses, queda localizado en la Torre Vitrum, un proyecto creado por el arquitecto estadounidense Richard Meier.



El apartamento cuenta con 270 metros cuadrados y el ‘Ingeniero’, como se hace llamar Hernández, lo adquirió por 4.300 millones de pesos.



El candidato se mudó recientemente al lugar por lo que aún no lo ha terminado de amoblar. Según contó para la revista BOCAS hace unas semanas, al apartamento le faltan relojes, espejos y tapetes. Sin embargo, en su hogar ya está ubicado un cuadro con el mensaje de su campaña: “NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIONAR. CERO IMPUNIDAD”.



En su cuenta de Instagram, la constructora del edificio ha compartido fotos del interior de los departamentos que tienen un valor entre los 4.000 y 10.000 millones de pesos.



Dirigir el país desde su casa

Rodolfo Hernández ha sido insistente con que de ganar, no quiere dirigir desde la casa de Nariño. En cambio, explicó que prefiere quedarse en su nuevo hogar con su empleada doméstica de siempre.



‘El Ingeniero’, que no quiere cambiar mucho de su vida si llega al poder, también ha dicho que bajo su gobierno la Casa de Nariño se convertiría en un museo de arte contemporáneo y moderno.



El candidato incluso ya tiene en mente los horarios en los que funcionará el lugar: “Abrimos a las 10:00 a.m. y cerramos a las 4:00 p.m.” explicó.

