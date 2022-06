El día sin IVA (impuesto al valor agregado) no seguiría decretándose durante el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. La información fue dada por Ricardo Bonilla, asesor económico del líder de izquierda.



Los comentarios de Bonilla tuvieron lugar durante una entrevista realizada por Semana en la que se abordó el tema del enfoque económico del nuevo mandatario.



Ricardo Bonilla: asesor económico de Petro. Foto: Claudia Rubio.

El programa de gobierno de Petro, que tiende hacia el proteccionismo económico. Es decir, propende por impulsar y desarrollar la industria nacional. Por lo anterior, el experto explicó que no cree posible esta dinámica.



"Una promoción a la venta de importados de mayor valor agregado, con sacrificio en el recaudo, sin estímulo de lo nacional. No veo eso en el próximo gobierno, cuando se apuesta por mayor industria y consumo nacional", argumentó Bonilla.



De hecho, el centro de pensamiento económico Fedesarrollo había calificado anteriormente a los días sin IVA como una medida regresiva, ya que quienes "más aprovechan este beneficio son las personas de ingresos medios y altos", pero no tienen un impacto efectivo en la población con mayor pobreza monetaria.

Este año ya se han realizado dos de las tres jornadas decretadas por el presidente Iván Duque en las que algunos productos valen un 19 % menos (equivalente al IVA) de lo que indica su valor el resto de lo días del año. La próxima fecha con esta exención está programada para el próximo 2 de diciembre.



