El precandidato presidencial David Barguil le pidió al también precandidato Gustavo Petro que rechace los actos de violencia ocurridos en contra de su equipo de trabajo en Cereté (Córdoba), donde al parecer seguidores de este último atacaron a un vehículo con propaganda política.



(Lea también: 'Gustavo Petro ya alcanzó su techo electoral histórico': Andrés Pastrana)



La solicitud la hizo a través de un comunicado emitido a la opinión pública, cuando miembros de su campaña dedicados a llevar la propaganda política por diferentes sectores de este municipio, recibieron un ataque con piedra sobre el vidrio panorámico del carro.

Siento mucho que las campañas se vuelvan eso, que se vuelvan ataques. Eso no puede pasar en la política FACEBOOK

TWITTER

El conductor de la camioneta que tenía impresa la publicidad de David Barguil le contó al precandidato que seguidores de Gustavo Petro lanzaron improperios contra ellos en el momento en que el carro detuvo un poco la marcha al pasar por un resalto y que al instante lanzaron la piedra sobre ellos.



Gustavo Chávez y su acompañante, identificado como Snaider, le contaron a David Barguil que le había caído una esquirla de vidrio cerca al ojo y que tuvo que recibir ayuda médica para sacársela.



“Siento mucho que las campañas se vuelvan eso, que se vuelvan ataques. Eso no puede pasar en la política, uno puede tener diferencias de ideas, de propuestas con los otros, pero no puede pasar al ataque y a que se llene de odio la gente por la política”, le dijo el precandidato Barguil a los miembros de su equipo de trabajo.



“Ayer nos tocó un recorrido por la zona rural de Cereté, en el sector de Leticia y, cuando se cerró la reunión, iba amplificando con mi sonido. Sentimos un golpe contundente en el parabrisas del carro. Me cayeron una esquirlas por el cuerpo y al muchacho una esquirla en el ojo”, dijo Chávez.

(Le puede interesar: Los crímenes en Córdoba se han duplicado en lo corrido del 2022)

Barguil continuará con su campaña

No podemos dejar que llenen de odio a la gente, porque mira a dónde la mandan y lo que terminan haciendo FACEBOOK

TWITTER

Manifestó que, al pasar cerca de donde estaban los seguidores del precandidato Gustavo Petro, lanzaron frases indirectas.



David Barguil ratificó que van a seguir trabajando con sus propuestas y reivindicar que son de su tierra, de Córdoba, y que van a dar ejemplo de buen comportamiento.



“No podemos dejar que llenen de odio a la gente, porque mira a dónde la mandan y lo que terminan haciendo en medio de la campaña política”, señaló Barguil.



Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento por parte del precandidato Gustavo Petro.



Francisco Javier Barios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más contenidos de Colombia:

- Aeronave se accidenta cerca al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

- ¿Cómo funcionará el sistema unificado de pago electrónico de peajes?

- Obras de protección costera de Cartagena afectarían a patrimonio